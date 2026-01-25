بعد الفيديو المتداول، مديرية عمل كفر الشيخ تستقبل المواطن صاحب الواقعة المثيرة

18 حجم الخط

استقبل الدكتور حسن هيكل، مدير مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، المواطن صاحب الفيديو المتداول، والذي انتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية والذي رصد من خلاله غياب كامل لموظفي مكتب العمل.

وذلك للاستماع إلى شكواه والوقوف على ملابساتها، وذلك في إطار حرص وزارة العمل على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع ما يُثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتنفيذًا لتوجيهات معالي الوزير محمد جبران، وزير العمل.

مديرية عمل كفر الشيخ تستقبل المواطن صاحب الواقعة المثيرة

نهج وزارة العمل القائم على الشفافية واحترام المواطنين

ووجّه مدير المديرية بفتح تحقيق عاجل في الشكوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع التأكيد على سرعة حلها في إطار أحكام القانون، وبما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف، ويعكس نهج الوزارة القائم على الشفافية واحترام المواطنين

ومن جانبه، تقدّم محمد النشرتي، صاحب الفيديو المتداول، الذي رصد غياب العاملين في مكتب عمل دسوق بخالص الشكر والتقدير للوزير محمد جبران، وزير العمل، وللدكتور حسن هيكل، مدير مديرية العمل بكفر الشيخ، مثمنًا سرعة الاستجابة، وحفاوة الاستقبال، وحسن المعاملة، والاستماع إلى شكواه بصدر رحب، والتوجيه الفوري بسرعة حلها

مديرية عمل كفر الشيخ تستقبل المواطن صاحب الواقعة المثيرة

وتؤكد وزارة العمل استمرارها في تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بكل جدية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وترسيخًا لسياسة الوزارة الهادفة إلى حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

أول رد فعل من وزير العمل على واقعة الفيديو المتداول بكفر الشيخ

وكان الوزير قد قرر في استجابة فورية، تحويل جميع العاملين بمكتب عمل منطقة دسوق بمحافظة كفر الشيخ إلى التحقيق، بعد أن أظهر الفيديو عدم تواجد العاملين داخل المكتب خلال مواعيد العمل الرسمية.

ووجّه الإدارات المختصة بالوزارة بإعداد تقرير شامل ومفصل عن الواقعة، يتضمن ملابساتها وأسبابها وتحديد المسؤوليات الوظيفية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وشدّد على أنه لا تهاون مطلقًا مع أي تقاعس أو إهمال في أداء الواجب الوظيفي، وأن أي إخلال بحقوق المواطنين أو تعطيل لمصالحهم سيُقابل بالحزم الكامل، تنفيذًا لمبدأ المحاسبة، وترسيخًا لقيم الانضباط واحترام وقت العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.