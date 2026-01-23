شاهد رد فعل سيد عبد الحفيظ بعد هدف الأهلي الأول في مرمى يانج أفريكانز

18 حجم الخط

رصدت عدسة فيتو المتواجدة في ستاد برج العربk رد فعل سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهليk بعد هدف القلعة الحمراء الأول في شباك فريق يانج أفريكانزk في اللقاء المقام ضمن منافسات دوري أبطال إفريقياk حيث احتفل بطريقته الخاصة بالهدف.

ويتقدم النادي الأهلي على نظيره يانج أفريكانز التنزاني بهدف نظيف في المباراة التي تقام بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب.

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي الأول في شباك نظيره يانج أفريكانز التنزاني في الدقيقة 45+4.

وانطلقت المباراة بسيطرة من النادي الأهلي على الكرة في محاولة لتسجيل هدف التقدم مبكرًا لكن لم تكلل محاولاته بالنجاح.

وفي الدقيقة الثامنة سدد فريق يانج أفريكانز أول كرة على مرمى الأهلي لكن تصدى لها مصطفى شوبير.

وشهدت الدقيقة 14 هجمة خطيرة لفريق يانج أفريكانز على مرمى الأهلي لكنها مرت أعلى الشباك.

وفي الدقيقة 22 كاد أن يسجل فريق يانج أفريكانز هدف التقدم لكن تصدي شوبير للكرة قبل أن ترتد من يده ليتابعها أحد لاعبي الفريق الضيف ليفشل في السيطرة عليها وتخرج ضربة مرمي للأهلي.

تشكيل الأهلي أمام يانج أفريكانز

وشهد تشكيل الأهلي مشاركة مروان عثمان الوافد الجديد لصفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية من نادي سيراميكا كليوباترا أساسيا للمرة الأولى مع الفريق.

وجاء تشكيل النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسين مرعي وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مروان عثمان وتريزيجيه.

ويجلس علي مقاعد بدلاء الأهلي أمام يانج أفريكانز كل من: محمد الشناوي، أحمد رمضان بيكهام، أحمد عيد، محمد شكري، محمد علي بن رمضان، نيتس جراديشار، أشرف بن شرقي، حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر.

تشكيل يانج أفريكانز أمام الأهلي

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

ودخل النادي الأهلي المباراة سعيًا في تحقيق الفوز والاقتراب أكثر من صدارة المجموعة، والسعي لضمان خطف بطاقة التأهل الدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مباراتين قبل مباراة يانج أفريكانز في دور المجموعات، حيث افتتح مشواره بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في القاهرة، قبل أن يحل ضيفا على الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية.

ترتيب الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بعدما خاض مباراتين فاز في واحدة وتعادل في الأخرى، بينما يتواجد يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، لكن بفارق الأهداف لصالح الأهلي.

