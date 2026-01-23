6 فوائد للناردين، أبرزها القضاء على الأرق والتوتر

18 حجم الخط

فوائد الناردين، الناردين من الأعشاب التى لم نسمع عنها كثيرا ولكنها موجودة من زمن بعيد، وكانت تستخدم فى الطب القديم لأهميتها العلاجية.

وفوائد الناردين، عديدة لقيمته الغذائية العالية واشتهرت بفاعليته فى الشعور بالاسترخاء وتهدئة الأعصاب وعلاج الأرق.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الناردين أو ما يعرف بـ حشيشة الهر، من أشهر الأعشاب الطبية التي استخدمت منذ آلاف السنين في الطب الشعبي لعلاج العديد من المشكلات الصحية، خاصة المرتبطة بالجهاز العصبي والنوم، ويستخرج الناردين من جذور نبات معمر يتميز برائحته النفاذة وخصائصه المهدئة القوية.

فوائد النادرين

وأضافت مرام، أن من فوائد الناردين:-

يساعد على علاج الأرق المزمن، حيث يقلل من الوقت اللازم للدخول في النوم، ويحسن جودة النوم العميق، ويخفف الاستيقاظ المتكرر ليلا، ويعتبر بديلا طبيعيا وآمنا نسبيا مقارنة بالمهدئات الكيميائية عند استخدامه بشكل معتدل.

يعمل الناردين على تهدئة الأعصاب بفضل تأثيره المباشر على الناقلات العصبية في الدماغ، مما يساعد على تقليل التوتر والقلق، وتهدئة نوبات العصبية والانفعال، وتحسين المزاج العام، والتخفيف من أعراض الاكتئاب الخفيف.

يساعد الناردين في تخفيف الصداع الناتج عن التوتر، وتقليل نوبات الصداع النصفي، وإرخاء عضلات الرأس والرقبة، ويفضل تناوله في صورة مشروب دافئ عند الشعور ببداية الصداع.

يساهم الناردين في تنظيم ضربات القلب، وتهدئة خفقان القلب الناتج عن القلق، والمساعدة في خفض ضغط الدم المرتفع المرتبط بالتوتر العصبي، وذلك لأنه يعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

يلعب الناردين دور فعالا في تحسين الهضم، حيث يخفف تقلصات المعدة والأمعاء، ويقلل الانتفاخ والغازات، ويساعد على علاج القولون العصبي الناتج عن التوتر، كما أنه يحفز إفراز العصارات الهضمية بشكل متوازن.

من أبرز فوائده للنساء، تخفيف آلام الدورة الشهرية، وتقليل التقلصات المصاحبة للطمث، وتهدئة التوتر وتقلبات المزاج قبل الدورة، والمساعدة في تقليل أعراض سن اليأس مثل الأرق والعصبية.

طريقة استخدام الناردين

وتابعت، يمكن استخدام الناردين بعدة طرق، منها:-

مشروب الناردين، تغلي ملعقة صغيرة من الجذور في كوب ماء وتترك 10 دقائق.

كبسولات أو مستخلص، متوفرة في الصيدليات.

زيت الناردين، يستخدم موضعيا أو في العلاج العطري.

ويفضل تناوله قبل النوم بنصف ساعة للحصول على أفضل نتيجة.

رغم فوائده العديدة، إلا أن الإفراط في استخدامه قد يسبب الصداع، والدوخة، واضطرابات المعدة، والنعاس الشديد، ينصح بتجنبه أثناء الحمل والرضاعة، وعند تناول المهدئات أو أدوية النوم، وقبل القيادة أو تشغيل الآلات، ويفضل استشارة الطبيب قبل الاستخدام المنتظم.

