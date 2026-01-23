الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

6 فوائد للناردين، أبرزها القضاء على الأرق والتوتر

الناردين
الناردين
18 حجم الخط

فوائد الناردين، الناردين من الأعشاب التى لم نسمع عنها كثيرا ولكنها موجودة من زمن بعيد، وكانت تستخدم فى الطب القديم لأهميتها العلاجية.

وفوائد الناردين، عديدة لقيمته الغذائية العالية واشتهرت بفاعليته فى الشعور بالاسترخاء وتهدئة الأعصاب وعلاج الأرق.

 وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الناردين أو ما يعرف بـ حشيشة الهر، من أشهر الأعشاب الطبية التي استخدمت منذ آلاف السنين في الطب الشعبي لعلاج العديد من المشكلات الصحية، خاصة المرتبطة بالجهاز العصبي والنوم، ويستخرج الناردين من جذور نبات معمر يتميز برائحته النفاذة وخصائصه المهدئة القوية.

فوائد النادرين 
فوائد النادرين 

فوائد النادرين 

وأضافت مرام، أن من فوائد الناردين:-

  • يساعد على علاج الأرق المزمن، حيث يقلل من الوقت اللازم للدخول في النوم، ويحسن جودة النوم العميق، ويخفف الاستيقاظ المتكرر ليلا، ويعتبر بديلا طبيعيا وآمنا نسبيا مقارنة بالمهدئات الكيميائية عند استخدامه بشكل معتدل.
  • يعمل الناردين على تهدئة الأعصاب بفضل تأثيره المباشر على الناقلات العصبية في الدماغ، مما يساعد على تقليل التوتر والقلق، وتهدئة نوبات العصبية والانفعال، وتحسين المزاج العام، والتخفيف من أعراض الاكتئاب الخفيف.
  • يساعد الناردين في تخفيف الصداع الناتج عن التوتر، وتقليل نوبات الصداع النصفي، وإرخاء عضلات الرأس والرقبة، ويفضل تناوله في صورة مشروب دافئ عند الشعور ببداية الصداع.
  • يساهم الناردين في تنظيم ضربات القلب، وتهدئة خفقان القلب الناتج عن القلق، والمساعدة في خفض ضغط الدم المرتفع المرتبط بالتوتر العصبي، وذلك لأنه يعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.
  • يلعب الناردين دور فعالا في تحسين الهضم، حيث يخفف تقلصات المعدة والأمعاء، ويقلل الانتفاخ والغازات، ويساعد على علاج القولون العصبي الناتج عن التوتر، كما أنه يحفز إفراز العصارات الهضمية بشكل متوازن.
  • من أبرز فوائده للنساء، تخفيف آلام الدورة الشهرية، وتقليل التقلصات المصاحبة للطمث، وتهدئة التوتر وتقلبات المزاج قبل الدورة، والمساعدة في تقليل أعراض سن اليأس مثل الأرق والعصبية.

طريقة استخدام الناردين

وتابعت، يمكن استخدام الناردين بعدة طرق، منها:-

  • مشروب الناردين، تغلي ملعقة صغيرة من الجذور في كوب ماء وتترك 10 دقائق.
  • كبسولات أو مستخلص، متوفرة في الصيدليات.
  • زيت الناردين، يستخدم موضعيا أو في العلاج العطري.
  • ويفضل تناوله قبل النوم بنصف ساعة للحصول على أفضل نتيجة.
  • رغم فوائده العديدة، إلا أن الإفراط في استخدامه قد يسبب الصداع، والدوخة، واضطرابات المعدة، والنعاس الشديد، ينصح بتجنبه أثناء الحمل والرضاعة، وعند تناول المهدئات أو أدوية النوم، وقبل القيادة أو تشغيل الآلات، ويفضل استشارة الطبيب قبل الاستخدام المنتظم.
txt

فوائد ورق اللفت، يحمي من أمراض القلب والسرطان ويقوى العظام

txt

دليل الوجبة الصحية، معهد التغذية يكشف فوائد الهرم الغذائي الجديد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الناردين فوائد الناردين الارق التوتر صحة الصحة الدكتورة مرام عيسى

مواد متعلقة

فوائد ورق اللفت، يحمي من أمراض القلب والسرطان ويقوى العظام

فوائد حليب الكركم لعلاج الالتهاب وتعزيز الذاكرة

فوائد الفواكه المجففة لصحتك خلال فصل الشتاء

فوائد الثوم في محاربة السرطان والوقاية منه
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري الأبطال بعد مرور 30 دقيقة

التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بعد مرور 15 دقيقة

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالقاهرة

مقترح جديد لضبط إعفاء الهواتف المحمولة للمصريين بالخارج وتحفيز تحويلات الدولار

استعدادات مكثفة بالمترو لاستقبال شهر رمضان المبارك

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

دوري الأبطال، تريزيجيه يسجل هدف التقدم لـ الأهلي في شباك يانج أفريكانز

تحرير 13 محضرا ضد المنشآت المخالفة لقوانين العمل بالإسماعيلية (صور)

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يمكن للمؤسسات الدينية مخاطبة الأجيال الجديدة؟ جناح الأزهر بمعرض الكتاب يجيب

لماذا اعترض أهل الكتاب على مدة نوم أهل الكهف بالقرآن؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

من السنة النبوية، أفضل الأعمال في ليلة النصف من شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية