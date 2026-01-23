​لطلاب الشهادة الإعدادية بدمياط، مؤشرات نجاح "مطمئنة" في العلوم والرياضيات والإنجليزي

18 حجم الخط

​تفقد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الجمعة، لجان تقدير الدرجات لشهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية"، وذلك للوقوف على انتظام أعمال التصحيح وضمان دقة رصد درجات الطلاب.

​نسب النجاح في العينات العشوائية

​وأعلن وكيل الوزارة عن مؤشرات "مطمئنة للغاية" لنتائج التصحيح في المواد التي جرى الانتهاء من عينات عشوائية منها، مؤكدا أن نسب النجاح في مواد العلوم والرياضيات (جبر وهندسة) واللغة الإنجليزية، جاءت مرتفعة وفاقت التوقعات الأولية، مما يبشر بنتائج طيبة لطلاب المحافظة هذا العام.

وكيل تعليم دمياط يتابع التصحيح في كنترول الشهادة الإعدادية

​تعليمات مشددة للمصححين

​وشدد "عمارة" خلال جولته بداخل غرف التصحيح على ضرورة تحري الدقة والشفافية في تقدير الدرجات، قائلا: "مصلحة الطالب في المقام الأول، ويجب إعطاء كل طالب حقه كاملا دون استعجال". وتابع آليات المراجعة الفنية لكراسات الإجابة لضمان عدم ترك أي جزئية دون تصحيح.

​موعد إعلان النتيجة

وأشاد وكيل الوزارة بجهود المعلمين والموجهين الذين يواصلون العمل خلال العطلات الرسمية لإنهاء أعمال التصحيح والرصد وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدا لاعتماد النتيجة وإعلانها رسميا فور الانتهاء من كافة مراحلها، مشيرا إلى أن المديرية وفرت كافة سبل الراحة للمصححين لضمان دقة النتائج.

