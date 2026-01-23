الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

​لطلاب الشهادة الإعدادية بدمياط، مؤشرات نجاح "مطمئنة" في العلوم والرياضيات والإنجليزي

وكيل تعليم دمياط
وكيل تعليم دمياط يتابع التصحيح في كنترول الشهادة الإعدادية
18 حجم الخط

​تفقد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الجمعة، لجان تقدير الدرجات لشهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية"، وذلك للوقوف على انتظام أعمال التصحيح وضمان دقة رصد درجات الطلاب.

​نسب النجاح في العينات العشوائية

​وأعلن وكيل الوزارة عن مؤشرات "مطمئنة للغاية" لنتائج التصحيح في المواد التي جرى الانتهاء من عينات عشوائية منها، مؤكدا أن نسب النجاح في مواد العلوم والرياضيات (جبر وهندسة) واللغة الإنجليزية، جاءت مرتفعة وفاقت التوقعات الأولية، مما يبشر بنتائج طيبة لطلاب المحافظة هذا العام.

 

وكيل تعليم دمياط يتابع التصحيح في كنترول الشهادة الاعدادية 
وكيل تعليم دمياط يتابع التصحيح في كنترول الشهادة الإعدادية 

​تعليمات مشددة للمصححين

​وشدد "عمارة" خلال جولته بداخل غرف التصحيح على ضرورة تحري الدقة والشفافية في تقدير الدرجات، قائلا: "مصلحة الطالب في المقام الأول، ويجب إعطاء كل طالب حقه كاملا دون استعجال". وتابع آليات المراجعة الفنية لكراسات الإجابة لضمان عدم ترك أي جزئية دون تصحيح.

​موعد إعلان النتيجة

وأشاد وكيل الوزارة بجهود المعلمين والموجهين الذين يواصلون العمل خلال العطلات الرسمية لإنهاء أعمال التصحيح والرصد وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدا لاعتماد النتيجة وإعلانها رسميا فور الانتهاء من كافة مراحلها، مشيرا إلى أن المديرية وفرت كافة سبل الراحة للمصححين لضمان دقة النتائج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم الجدول الزمنى المحدد الشهادة الاعدادية تعليم دمياط درجات الطلاب طلاب الشهادة الإعدادية موعد إعلان النتيجة وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

رئيس مدينة دمياط يتابع المشروعات الخدمية والملفات الحيوية في جولة ميدانية

مدير تعليم دمياط يتابع أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية ويؤكد الالتزام بالدقة والشفافية

يمامة يعلن عدم ترشحه لرئاسة الوفد ويؤكد: أديت الأمانة وسلمت الحزب مستقرًا

محافظ الفيوم يعتمد جدول امتحانات النقل لمدارس التعليم الفني

إجراءات جديدة لكنترول الشهادة الإعدادية بالمنوفية لتسريع إعلان النتيجة

استعدادا للامتحانات، وكيل التعليم يلتقي رؤساء كنترولات المرحلتين الإعدادية والثانوية بالفيوم

محافظ الفيوم يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

محافظ الفيوم يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل 2025/ 2026
ads

الأكثر قراءة

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالقاهرة

13 حالة وفاة، تسريب الغاز يحصد أرواح المواطنين بالقليوبية

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

قطع وضعف المياه عن بعض المناطق بأكتوبر الجديدة

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أزمة وزارة الصحة مع الصيادلة تحتاج إلى علاج!

حفلات التوقيع والفعاليات الترفيهية تستقطب عددا كبيرا من زوار معرض الكتاب

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من السنة النبوية، أفضل الأعمال في ليلة النصف من شعبان

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بوجود كثير من الحاقدين حوله

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية