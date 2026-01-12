الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يناقش مع وفد البنك الزراعي المصري عددا من المبادرات

جانب من اللقاء بين
جانب من اللقاء بين الجانبين، فيتو
18 حجم الخط

 استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الأحد، هاني باسم رئيس منطقة القناة وسيناء والبحر الأحمر بالبنك الزراعي المصري. وذلك لبحث ومناقشة عدد من المبادرات التمويلية التي يقدمها البنك لمواطني الإسماعيلية وخاصة المزارعين.

محافظ الإسماعيلية: ندعم الأفكار والمبادرات التي يقودها الشباب لتحقيق التنمية

تمهيدا للافتتاح، محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال إنشاء مدرسة الجمعية بأبو صوير (صور)

أبرز الحضور خلال اللقاء 

 وجاء ذلك بحضور دكتور علاء حلاوة وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، نصر شومان رئيس قطاع مدن القناة بالبنك الزراعي المصري، والمهندس شريف السيد العربي مدير عام الشئون الزراعية المساعد بمديرية الزراعة. 

 

أبرز المبادرات التي تم استعراضها 

 وخلال اللقاء، تم عرض ومناقشة مبادرة البنك الزراعي المصري لتمويل مشروعات تربية الماشية، بالتعاون مع مديريتي الزراعة والطب البيطري بالإسماعيلية، بهدف دعم شباب الخريجين وتوفير فرص عمل لهم، والحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير اللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين وبجودة متميزة. 

 

تمويل مشروعات الشباب بفائدة مخفضة 

 ووجه محافظ الإسماعيلية، بعمل بروتوكول بين البنك الزراعي المصري "للقيام بتمويل مشروعات الشباب بفائدة مخفضة" من جانب ومديرية الزراعة " لتوفير رؤوس الماشية والأعلاف وفتح منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة" ومديرية الطب البيطري "للكشف على رؤوس الماشية ومتابعة شباب الخريجين أثناء تربية الماشية وعمليات الذبيح بالمجازر الآلية" من جانب آخر، على أن يشمل التمويل خريجي كلية الزراعة والمدارس الفنية الزراعية والجادين من شباب المحافظة. 

كذلك تم عرض ومناقشة مبادرة البنك الزراعي المصري لإحلال وتجديد السيارات القديمة "الربع نقل والميكروباص" حفاظًا على أرواح المواطنين وتوفير وسائل نقل حضارية لهم، علاوة على مناقشة مقترح باشتراك البنك الزراعي المصري فى إحلال واستبدال ميكروباصات مرفق النقل الداخلي بالمحافظة. 

ووجَّه المحافظ، بدراسة المبادرة مع كافة الجهات المعنية،  وإدارة مرور الإسماعيلية، لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لخروج المبادرة بالشكل الأمثل، والقضاء على ظاهرة استخدام السيارات الربع نقل فى نقل المواطنين مما يتسبب في كثير من الحوادث وتهديد حياة المواطنين.

وأشاد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بمبادرات البنك الزراعي المصري، سواء في تمويل مشروعات تربية الماشية، مما يعود بالنفع على شباب الخريجين، وعلى كافة مواطني المحافظة من خلال توفير لحوم بلدية متميزة وبأسعار مخفضة.

وكذلك مبادرة تمويل إحلال وتجديد السيارات القديمة، للحفاظ على أرواح المواطنين، بجانب توفير وسائل نقل حضارية تليق بالمواطن الإسماعيلي ومحافظة الإسماعيلية التى تتميز برقيها وتحضرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية البنك الزراعي المصري الثروة الحيوانية الزراعة بالإسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية تربية الماشية تمويل مشروعات توفير فرص عمل مبادرة البنك الزراعي محافظ الإسماعيلية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية: ندعم الأفكار والمبادرات التي يقودها الشباب لتحقيق التنمية

تمهيدا للافتتاح، محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال إنشاء مدرسة الجمعية بأبو صوير (صور)

وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية: حظر اصطحاب موبايلات ‏الطلاب والملاحظين داخل لجان الامتحانات

المركز الثقافي بالإسماعيلية ينظم محاضرات لنشر الفكر الوسطي المستنير بين الدعاة وطلاب العلم
ads

الأكثر قراءة

رسميا، المستشار هشام بدوي رئيسا لمجلس النواب 2026 لمدة 5 سنوات

تشكيل سيراميكا لمواجهة غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

أول تعليق من الحسينى الشرقاوي على قرار استبعاده من المنافسة على رئاسة الوفد

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

وأن أرعى مصالح الشعب، أعضاء مجلس النواب 2026 يؤدون اليمين الدستورية

ماذا قال طلاب رابعة ابتدائى عن امتحان العلوم؟ (فيديو)

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

تفاصيل جديدة حول حياة شيرين عبد الوهاب بعد أنباء نقلها لمنزل صديقتها بسيارة إسعاف

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الثعبان الأسود بالمنام وعلاقتها بوجود أشخاص خطرين في حياتك

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

المزيد
الجريدة الرسمية