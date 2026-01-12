محافظ الإسماعيلية يناقش مع وفد البنك الزراعي المصري عددا من المبادرات

18 حجم الخط

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الأحد، هاني باسم رئيس منطقة القناة وسيناء والبحر الأحمر بالبنك الزراعي المصري. وذلك لبحث ومناقشة عدد من المبادرات التمويلية التي يقدمها البنك لمواطني الإسماعيلية وخاصة المزارعين.

أبرز الحضور خلال اللقاء

وجاء ذلك بحضور دكتور علاء حلاوة وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، نصر شومان رئيس قطاع مدن القناة بالبنك الزراعي المصري، والمهندس شريف السيد العربي مدير عام الشئون الزراعية المساعد بمديرية الزراعة.

أبرز المبادرات التي تم استعراضها

وخلال اللقاء، تم عرض ومناقشة مبادرة البنك الزراعي المصري لتمويل مشروعات تربية الماشية، بالتعاون مع مديريتي الزراعة والطب البيطري بالإسماعيلية، بهدف دعم شباب الخريجين وتوفير فرص عمل لهم، والحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير اللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين وبجودة متميزة.

تمويل مشروعات الشباب بفائدة مخفضة

ووجه محافظ الإسماعيلية، بعمل بروتوكول بين البنك الزراعي المصري "للقيام بتمويل مشروعات الشباب بفائدة مخفضة" من جانب ومديرية الزراعة " لتوفير رؤوس الماشية والأعلاف وفتح منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة" ومديرية الطب البيطري "للكشف على رؤوس الماشية ومتابعة شباب الخريجين أثناء تربية الماشية وعمليات الذبيح بالمجازر الآلية" من جانب آخر، على أن يشمل التمويل خريجي كلية الزراعة والمدارس الفنية الزراعية والجادين من شباب المحافظة.

كذلك تم عرض ومناقشة مبادرة البنك الزراعي المصري لإحلال وتجديد السيارات القديمة "الربع نقل والميكروباص" حفاظًا على أرواح المواطنين وتوفير وسائل نقل حضارية لهم، علاوة على مناقشة مقترح باشتراك البنك الزراعي المصري فى إحلال واستبدال ميكروباصات مرفق النقل الداخلي بالمحافظة.

ووجَّه المحافظ، بدراسة المبادرة مع كافة الجهات المعنية، وإدارة مرور الإسماعيلية، لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لخروج المبادرة بالشكل الأمثل، والقضاء على ظاهرة استخدام السيارات الربع نقل فى نقل المواطنين مما يتسبب في كثير من الحوادث وتهديد حياة المواطنين.

وأشاد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بمبادرات البنك الزراعي المصري، سواء في تمويل مشروعات تربية الماشية، مما يعود بالنفع على شباب الخريجين، وعلى كافة مواطني المحافظة من خلال توفير لحوم بلدية متميزة وبأسعار مخفضة.

وكذلك مبادرة تمويل إحلال وتجديد السيارات القديمة، للحفاظ على أرواح المواطنين، بجانب توفير وسائل نقل حضارية تليق بالمواطن الإسماعيلي ومحافظة الإسماعيلية التى تتميز برقيها وتحضرها.

