مايكل بي. جوردان: بكيت فرحا مع والدتي بعد ترشحي لجائزة الأوسكار

كشف الممثل الشاب مايكل بي. جوردان، أنه بكى مع والدته فرحًا بترشيحه الأول لجائزة الأوسكار، عن فيلم "Sinners".

وقال جوردن في تصريحات صحفية: "كانت والدتي أول من اتصلت بي.. كان الأمر رائعًا.. ذرفتُ الكثير من الدموع، وهذا هو السبب الذي دفعني لدخول هذا المجال، والسبب الذي جعلني أمارس التمثيل أصلًا - بل والسبب الذي جعلني أفكر في التمثيل من الأساس.. التحدث إلى المرأة التي بدأت كل شيء كان يعني لي الكثير".

وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، (الأوسكار)، رسميا عن أسماء المرشحين للفوز بجوائز الأوسكار لعام 2026، خلال الحفل المقرر إقامته في 15 مارس 2026.

وجاءت قائمة مرشحي الأوسكار كالتالي:ـ

أفضل ممثل

مايكل بي جوردن — Sinners

تيموثي شالاميه — Marty Supreme

ليوناردو دي كابريو — One Battle After Another

إيثان هوك — Blue Moon

فاغنر مورا — The Secret Agent

أفضل ممثلة

جيسي باكلي — Hamnet

روز بيرن — If I Had Legs, I’d Kick You

ريناته رينسفه — Sentimental Value

إيما ستون — Bugonia

كيت هدسون — Song Sung Blue

أفضل ممثل مساعد

جاكوب إلوردي — Frankenstein

بينيشيو ديل تورو — One Battle After Another

شون بين — One Battle After Another

ديلروي ليندو — Sinners

ستيلان سكارسجارد — Sentimental Value

أفضل ممثلة مساعدة

تيانا تايلور — One Battle After Another

إيمي ماديجان — Weapons

إنغا إيبسدوتير ليلياس — Sentimental Value

وونمي موساكو — Sinners

إيل فانينج — Sentimental Value

أفضل مخرج

رايان كوجلر — Sinners

بول توماس أندرسون — One Battle After Another

كلوي تشاو — Hamnet

يواكيم ترير — Sentimental Value

جوش سافدي — Marty Supreme

أفضل فيلم

Sinners

One Battle After Another

Hamnet

Frankenstein

Marty Supreme

جوائز فنية متخصصة

أفضل تصوير سينمائي

Sinners

Train Dreams

One Battle After Another

Frankenstein

Marty Supreme

أفضل مؤثرات بصرية

F1

Avatar: Fire & Ash

The Lost Bus

Sinners

Jurassic World Rebirth

أفضل موسيقى تصويرية أصلية

Sinners

One Battle After Another

Hamnet

Frankenstein

Bugonia

أفضل سيناريو مقتبس

One Battle After Another

Hamnet

Train Dreams

Frankenstein

Bugonia

أفضل اختيار فريق تمثيل

Hamnet

Sinners

The Secret Agent

One Battle After Another

Marty Supreme

أفضل فيلم دولي

The Secret Agent

Sentimental Value

Sirāt

It Was Just An Accident

The Voice of Hind Rajab

الأوسكار يطبق قاعدة جديدة لإيجاز التصويت في الجولة النهائية

أعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، تطبيقها لـ قاعدة جديدة، في النسخة الـ 98، لحفل الأوسكار.

وتُلزم القاعدة الجديدة، أن يشاهد الأعضاء جميع الأفلام المرشحة، في كل فئة، ليكونوا مؤهلين للتصويت، في الجولة النهائية لجوائز الأوسكار.

وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، بالولايات المتحدة الأمريكية، موعد إقامة النسخة الـ98 من حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وحددت أكاديمية الفنون تاريخ، 15 مارس 2026، موعدًا لحفل الأوسكار، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين للفوز بجوائز الأوسكار في 22 يناير 2026.

كونان أوبراين يقدم حفل جوائز الأوسكار الـ98

وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، عن اختيارها كونان أوبراين، للعودة مرة أخري، وتقديم حفل جوائز الأوسكار القادم بنسخته الـ98، والمقرر إقامته بتاريخ 15 مارس 2026.

أول تعليق من كونان أوبراين بعد اختياره لتقديم حفل جوائز الأوسكار الـ98

وفي أول تعليق للمذيع الساخر، كونان أوبراين، على اختياره لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل، سخر كونان، من خطاب الممثل أدريان برودي الطويل، الذي حطم الرقم القياسي في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وقال كونان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “إكس”: “السبب الوحيد لاستضافة حفل الأوسكار العام المقبل، هو رغبتي في سماع أدريان برودي يُنهي خطابه”.

