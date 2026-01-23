بالتزامن مع معرض الكتاب، "البحوث الإسلامية" يطلق حملة توعوية بعنوان “اقرأ لترتقي”

18 حجم الخط

أطلِق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم، حملةً توعويَّة موسَّعة تحت عنوان: (اقرأ لترتقي)، بالتزامن مع انطلاق فعاليَّات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، انطلاقًا من مسئوليَّته الدِّينيَّة والمجتمعيَّة في نشر الثقافة والمعرفة، وتعزيز القراءة كأسلوب حياة، وفي إطار جهوده المستمرَّة لبناء جيل واعٍ مثقف قادر على مواجهة التحديات الفِكريَّة والثقافيَّة المعاصرة.

البحوث الإسلامية يطلق حملة توعويَّة بعنوان: اقرأ لترتقي

وتهدف الحملة إلى رَفْع الوعي بأهميَّة القراءة في تنمية الفِكر وصَقْل المهارات العقليَّة، وتنمية الحس النَّقدي لدى النشء والشباب، وإبراز دور القراءة في تعزيز القِيَم الدِّينيَّة والأخلاقيَّة والاجتماعيَّة، مع تشجيع الأسرة والمؤسَّسات التعليميَّة على جعل المطالعة جزءًا مِنَ الحياة اليوميَّة.

وتتناول الحملة عددًا من المحاور الرئيسة؛ أبرزها: اختيار الكتب المناسبة لكل فئة سِنِّيَّة، وبناء مهارات التفكير النَّقدي والتحليلي، والتعريف بفوائد المطالعة الفِكريَّة والدِّينيَّة، والتوعية بآثار الجهل وضعف الثقافة، وتنظيم مسابقات وأنشطة عِملية تحفِّز القراءة والمتابعة المستمرة بين الطلاب والشباب.

أ.د. محمد الجندي: القراءة هي المفتاح الأساس لتكوين شخصيَّة متوازنة ومثقَّفة

وأكَّد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أنَّ هذه الحملة تأتي ضمن الدَّور الأصيل الذي يضطلع به الأزهر الشريف في نشر الوعي والثقافة والمعرفة، مشيرًا إلى أنَّ القراءة هي المفتاح الأساس لتكوين شخصيَّة متوازنة ومثقَّفة، ولها أثر مباشر في بناء مجتمع واعٍ قادر على مواجهة التحديات الفِكريَّة والثقافيَّة.

وأوضح الدكتور الجندي أنَّ المجمع يحرص على تقديم محتوًى عِلميٍّ وثقافيٍّ متوازن، يتوافق مع القِيَم الدِّينيَّة والأخلاقيَّة، ويعمل على تنمية مهارات القراءة النَّقديَّة والبحثيَّة، مشدِّدًا على ضرورة استقاء المعلومات من مصادر موثوقة؛ لضمان سلامة الفِكر والمعرفة، وصون المجتمع من التضليل الفِكري والثقافي.

ومِنَ المقرَّر أن تتواصل فعاليَّات الحملة على مدار أسبوعين، وتتضمَّن تنفيذَ مجموعةٍ مِنَ النَّدوات والمحاضرات التوعويَّة واللقاءات المباشرة في المساجد ومراكز الشباب والمؤسَّسات الحكوميَّة والنَّوادي الاجتماعيَّة، إلى جانب إطلاق حملة إعلاميَّة رقْميَّة عبر منصَّات المجمع الرسميَّة، تشمل مقاطع فيديو قصيرة، ومنشورات تحفيزيَّة؛ لتشجيع المطالعة لدى جميع الفئات السِّنيَّة.

ويشارك مجمع البحوث الإسلامية للعام العاشر على التوالي بركن في جناح الأزهر بمعرِض القاهرة الدَّولي للكتاب، في دورته السابعة والخمسين، بمجموعة مِنَ الإصدارات العِلميَّة التي تُسهِم في تعزيز الثقافة الدِّينيَّة والفِكريَّة والأخلاقيَّة لدى القرَّاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.