«نجيب محفوظ… السيرة متحف» يتصدر مشاركة صندوق التنمية الثقافية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

يشارك صندوق التنمية الثقافية في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال برنامج متنوع من الأنشطة الثقافية والفنية داخل جناحه، في إطار دوره في دعم الإبداع ونشر الثقافة وتعزيز الوعي الفني.

نجيب محفوظ… السيرة متحف

ويتصدر مشاركة الصندوق هذا العام الإصدار الجديد «نجيب محفوظ… السيرة متحف»، تأليف الكاتب الصحفي طارق الطاهر، والذي يُعد توثيقًا شاملًا لمسيرة الأديب العالمي نجيب محفوظ، ويجمع بين التحليل النقدي للمنجز الأدبي وأبعاد حياته الثقافية والفكرية، ليقدّم للقراء تجربة معرفية متكاملة تعكس إبداع محفوظ وإسهامه في الأدب العربي والعالمي.

أجنحة التنمية الثقافية بمعرض الكتاب

ويشارك الصندوق بجناحين رئيسيين في المعرض: جناح كبير في بلازا 1 – جناح وزارة الثقافة، يعرض خلاله منتجات مركز الفسطاط، بالإضافة إلى جناح الكتب – صالة 1، جناح B4 المخصص لعروض الكتب والمنشورات الصادرة عن الصندوق.

ويقدم جناح الصندوق خصومات على المطبوعات الصادرة عن الصندوق والمجلس الأعلى للثقافة، إضافة إلى إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل، مع توفير تسهيلات وخصومات خاصة لذوي الهمم، دعمًا لمبدأ إتاحة الثقافة لجميع فئات المجتمع.

وينظم الصندوق طوال أيام المعرض ورشًا لفنون الخط العربي، تشمل كتابة أسماء الزوار بالخط العربي مجانًا، وذلك بالتعاون مع مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي، داخل جناح البيع الخاص بالصندوق وبجوار مكتبات مصر العامة المتنقلة في الساحة المفتوحة.

ويشمل البرنامج الفني المصاحب مجموعة من العروض، من بينها:

الخميس 22 يناير: عرض الأراجوز وخيال الظل لجمهور المعرض.

الأحد 25 يناير: عرض الأراجوز وخيال الظل بجناح الطفل.

الجمعة 30 يناير: حفل موسيقي للفنان ماريو سعيد، أستاذ بيت العود العربي.

الأحد 1 فبراير: عرض الأراجوز وخيال الظل لجمهور المعرض.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص صندوق التنمية الثقافية على تقديم برنامج ثقافي وفني متنوع لزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، يجمع بين الإصدارات الجديدة، والورش التفاعلية، والعروض الفنية، بما يسهم في توسيع قاعدة المتلقين وتعزيز التواصل مع الجمهور.

