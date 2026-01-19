الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أوبرتان قصيرتان لبوتشينى على المسرح الكبير

أوبرا الأخت أنجليكا
أوبرا الأخت أنجليكا لبوتشيني
تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام مسيرتها فى الكشف عن كنوز الإبداع العالمى حيث تعرض أوبرتين من ثلاثية آل تريتيكو للمؤلف الموسيقى العالمى جياكومو بوتشينى هما الأخت أنجليكا وجانى سكيكى.   

فرقة أوبرا القاهرة تعرض أوبرا بوتشيني

تقدم  عرض الأوبرتين الأخت أنجليكا وجانى سكيكى، للموسيقار العالمى جياكومو بوتشيني، وفرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وكورال أوبرا القاهرة بإشراف باسكال روزيه ومن إخراج مهدى السيد وإشراف الدكتور عماد عادل وذلك فى الثامنة مساء يومى الأربعاء والجمعة 21، 23 يناير على المسرح الكبير.  

أوبرا الأخت أنجليكا 

أوبرا الأخت أنجليكا قصة تراجيدية تدور فى فصل واحد حول راهبة شابة تُدعى أنجيليكا  تتحطم حياتها الهادئة في الدير بسبب كشف مؤلم عن ماضيها، مما يقودها إلى المعاناة فى تحمل المشاعر المتناقضة بين الحب والخسارة والخلاص الروحى ويؤدى شخصياتها رشا طلعت بالتبادل مع منى رفلة فى دور سوور أنجليكا، ليلى إبراهيم بالتبادل مع جيهان فايد فى دور الخالة برنشيبيسا، نورا الألفى فى دور سوور جينوفييف، سوزانا أسامة فى دور لاباديسا، داليا سمير فى دور لازيلاتريتشى، هالة هشام في دور مايسترا ديلا نوفيتسى، هناء عبد المنعم فى دور سوور أوزمينا، إيمان على الدين فى دور سوور دولتشينا، سلمى فايد فى دور سوور أنفيرميرا، شيماء وجدي وحنين عصام فى دور نوفيتسيا، أميرة عيد وجهاد عصام فى دور لا كونفيرسا، ميادة إبراهيم وأميرة سامح فى دور تشيركاتريتشى.

أوبرا جانى سكيكى

أما أوبرا جانى سكيكى تدور فى قالب كوميدى وتضم فصل واحد عن مخططات جاني سكيكى الماكرة والمضحكة حيث يخدع عائلة جشعة تتصارع على الميراث مقدمًا مزيجًا من الضحك ونقدًا لاذعًا لأطماع النفس البشرية ويلعب شخصياتها إلهامى أمين فى دور جانى سكيكى، سلمى الجبالى بالتبادل مع إنجى محسن دور لاوريتا، مينا رفائيل بالتبادل مع مصطفى مدحت فى دور رينوتشو، ليلى إبراهيم فى دور زيتا، ريمون ملاك فى دور سيمونى، نورا الألفى فى دور لا تشيسكا، ريهام مصطفى بالتبادل مع لوتس هاجر فى دور نيللا، مروان دياب فى دور ماركو، عزت غانم فى دور بيتو، إبراهيم ناجى دور جيراردو، أحمد الشيمى فى دور مايسترو سبينيلوتشيو، رامز لباد فى دور أمانتيو دى نيكولاو، أسامة جمال فى دور بينيللينو، برهان الدين فاروق فى دور جوتشيو، آدم جلادون فى دور جيراردينو.

جدير بالذكر أن فعاليات وزارة الثقافة ودار الأوبرا فى عام 2026 تشهد عروضًا وسلاسل حفلات متنوعة تهدف إلى تطوير العمل الفنى وإلقاء الضوء على مختلف الأشكال الإبداعية العالمية والمحلية الجادة.

فرقة اوبرا القاهرة دار الأوبرا المصرية المسرح الكبير بالأوبرا الموسيقار العالمى جياكومو بوتشينى
