السبت، صالون «الثقافة والإعلام وجهان لعملة واحدة» بمركز الإبداع الفني

18 حجم الخط

يستضيف مركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية – التابع لصندوق التنمية الثقافية – ندوة الصالون الثقافي بعنوان «الثقافة والإعلام وجهان لعملة واحدة.. خريطة الطريق»، وذلك يوم السبت الموافق 24 يناير في تمام الساعة السادسة مساءً.

يناقش الصالون العلاقة التكاملية بين الثقافة والإعلام بوصفهما ركيزتين متلازمتين لا تنفصلان، في إطار مبادرة تُطرح لأول مرة منذ عهد الدكتور ثروت عكاشة، أول وزير للثقافة في مصر، حين جمع نخبة من المثقفين والإعلاميين لوضع رؤية مشتركة تُعزز المواءمة بين المجالين، انطلاقًا من مقولة: لا ثقافة بلا إعلام، ولا إعلام بلا ثقافة.

ويشارك في الندوة نخبة من رواد الإعلام، هم: المخرج الكبير مجدي لاشين أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام، والإعلامي جمال الشاعر رئيس قطاع الفضائية المصرية الأسبق ومقرر لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، الإذاعي عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة الأسبق، والدكتور ثريا البدوي عميد كلية الإعلام – جامعة القاهرة، وسهى النقاش رئيس القناة الثقافية المتخصصة، على أن تعد وتقدم الندوة بواسطة الكاتب الصحفي والإعلامي زياد فايد.

وتأتي هذه الفعالية في سياق اهتمام وزارة الثقافة بتعزيز الوعي الثقافي عبر منظومة إعلامية فاعلة، وإبراز أوجه الترابط والتكامل بين الثقافة والإعلام بما يدعم دورهما التنويري في المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.