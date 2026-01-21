مصادر في الأوبرا تكشف حقيقة حفل تامر عاشور وماجدة الرومي يوم 31 يناير

18 حجم الخط

شهدت دار الأوبرا المصرية تجهيزات ضخمة لحفل كبير من المقرر إقامته يوم 31 يناير وبحسب مصادر داخل الأوبرا أكدت أن الحفل سيكون لتامر عاشور وماجدة الرومي.

حقيقة إقامة حفل لتامر عاشور وماجدة الرومي في دار الأوبرا المصرية

في هذا السياق تواصلت فيتو مع عوض الرومي شقيق ماجدة الرومي ومدير أعمالها وأكد في تصريح خاص، أن الفنانة ليست لها حفلات في دار الأوبرا المصرية خلال هذه الفترة.

وفي السياق ذاته أكد أيضًا أيمن نابليون مدير أعمال تامر عاشور في تصريح خاص لفيتو، أن المطرب ليس له أيضًا حفلات في الأوبرا.

ومن ناحية أخرى كان أحيا تامر عاشور حفل رأس السنة في العاصمة الإدارية مع تامر حسني وإليسا.

وظهر تامر عاشور وسط حفل تامر حسني، بعد أن شوق النجم معجبيه بأغنية "معيش" التي لم يؤدها منذ فترة لكن فوجئ الجمهور بصوت عاشور بدلًا من نجم الجيل.

وتبادل النجمان أغانيهما، فبينما أطرب عاشور الجمهور بأغنية "معيش"، تألق حسني بإضافة إحساس جديد تمامًا لأغنية "هيجي لي موجوع".

وصعدت إحدى المعجبات أثناء أداء الفنان تامر حسني في احتفالات رأس السنة لعناق المغني، ومازح المطرب الجمهور عقب نزول الفتاة من على المسرح أنها تتمنى له السلامة بعد شفائه من وعكته الصحية الأخيرة، فقال: “حمدًا لله على السلامة وكده”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.