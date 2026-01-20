التنمية الثقافية يحتفي بمئوية يوسف شاهين في أمسية فكرية

18 حجم الخط

ينظم صندوق التنمية الثقافية أمسية فكرية خاصة بعنوان “حوار مع شاهين”، يقدمها المعماري حمدي السطوحي، وذلك في الساعة السادسة مساء يوم 26 يناير الجاري، بمركز إبداع سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد المخرج العالمي يوسف شاهين.

أمسية حوار مع شاهين

كما تعقد هذه الأمسية كحلقة جديدة ضمن سلسلة الندوات والأمسيات التوثيقية التي يحرص المعماري حمدي السطوحي على تقديمها، والهادفة إلى توثيق وتحليل مسيرة كبار المبدعين المصريين، وإعادة قراءة منجزهم الإبداعي في سياقه الثقافي والفكري.

وتضمنت هذه السلسلة سابقًا وقفات مع عدد من القامات الفنية والفكرية البارزة، من بينهم صلاح جاهين، أبو بكر خيرت، ثروت عكاشة، وعزيز الشوان.

يُذكر أن هذه السلسلة التوثيقية تمثل أحد المحاور الرئيسية التي نال عنها السطوحي جائزة الدولة للتفوق في الفنون لعام 2024، تقديرًا لدوره في إثراء المشهد الثقافي، وربط الفنون البصرية بالوعي المجتمعي، وإسهاماته المستمرة في توثيق الذاكرة الثقافية المصرية.

مئوية يوسف شاهين

مئوية المخرج يوسف شاهين

وتعتمد أمسية «حوار مع شاهين» على تقديم عرض مرئي يتضمن مختارات مختارة بعناية من أفلام يوسف شاهين، لا بوصفها مادة عرض فقط، بل باعتبارها مدخلًا لتحليل أعمق لرؤيته السينمائية، حيث تسعى الأمسية إلى النفاذ إلى جوهر المشروع الشاهيني، وإجراء نقد ذاتي للذات والمجتمع من خلال عدسة سينمائية رصدت تحولات الهوية المصرية عبر عقود.

