الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس الإنجيلية يلتقي قسوس مجمع القاهرة وزوجاتهم

رئيس الإنجيلية
رئيس الإنجيلية
18 حجم الخط

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في لقاء قسوس مجمع القاهرة الإنجيلي وزوجاتهم، اليوم الجمعة، والذي عُقد بمدرسة نيو رمسيس، التابعة للأمانة العامة للمؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، وذلك بحضور عدد كبير من قسوس مجمع القاهرة الإنجيلي وزوجاتهم.

القضايا الكنسية

تضمّن اللقاء وقتًا للصلاة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الكنسية والخدمية، في إطار تعزيز روح الشركة والتواصل بين قسوس المجمع، ودعم العمل الكنسي والتعليمي المشترك.

وجاء اللقاء بحضور الدكتور القس اسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمجلس المؤسسات التعليمية، والدكتور القس نادي لبيب، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والأستاذة هالة توما، مدير مدرسة نيو رمسيس.

ومن جانبه، رحّب الدكتور القس أندريه زكي بجميع القسوس وزوجاتهم، معربًا عن تقديره الكبير لمجمع القاهرة، ومؤكدًا دور المؤسسات التعليمية التابعة لسنودس النيل الإنجيلي في بناء الإنسان، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة، بما يخدم الكنيسة والمجتمع المصري.

وخلال اللقاء، رحّب كلٌّ من الدكتور القس اسطفانوس زكي والدكتور القس ماجد كرم بالقسوس وزوجاتهم، حيث قدّما عرضًا شاملًا حول أنشطة المدارس التابعة لمجلس المؤسسات التعليمية، مستعرضين جهود التطوير المستمر، ودور المؤسسات التعليمية في خدمة المجتمع، وتعزيز القيم التربوية والإنسانية، في إطار رسالة الكنيسة الإنجيلية التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكنسيت القضايا الكنسية مجمع القاهرة الإنجيلي القس أندريه زكي الانجيلية

مواد متعلقة

رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل مفوض الحكومة الألمانية والسفير بالقاهرة

رئيس الإنجيلية: الشيوخ ركيزة أساسية في العمل الكنسي

رئيس الإنجيلية: المشروعات التنموية المشتركة تعزز الاستقرار وتمكين المصريين

الطائفة الإنجيلية: نرفض أي ربط بيننا وبين ما يسمى بالمسيحية الصهيونية

ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري الأبطال بعد مرور 30 دقيقة

التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بعد مرور 15 دقيقة

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالقاهرة

دوري الأبطال، تريزيجيه يسجل هدف التقدم لـ الأهلي في شباك يانج أفريكانز

استعدادات مكثفة بالمترو لاستقبال شهر رمضان المبارك

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

مقترح جديد لضبط إعفاء الهواتف المحمولة للمصريين بالخارج وتحفيز تحويلات الدولار

تحرير 13 محضرا ضد المنشآت المخالفة لقوانين العمل بالإسماعيلية (صور)

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يمكن للمؤسسات الدينية مخاطبة الأجيال الجديدة؟ جناح الأزهر بمعرض الكتاب يجيب

لماذا اعترض أهل الكتاب على مدة نوم أهل الكهف بالقرآن؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

من السنة النبوية، أفضل الأعمال في ليلة النصف من شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية