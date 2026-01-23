الأهلي يعود للصراع الأفريقي.. الأحمر يتحدى يانج أفريكانز.. وتوروب يتسلح بالصفقات الجديدة.. والتاريخ ينصف الشياطين الحمر

18 حجم الخط

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام على ملعب برج العرب.

يعقد ييس توروب المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل التحرك إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني اليوم.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة يانج أفريكانز اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، إليو ديانج

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، محمود حسن تريزيجيه، نيتيس جراديشار

تاريخ الاهلي مع الاندية التنزانية

تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية التنزانية قبل مواجهة يانج أفريكانز، اليوم الجمعة، حيث التقى الأهلي مع 3 فرق تنزانية فقط طوال تاريخه.

وكان لـ الثنائي الكبير في تنزانيا، يانج أفريكانز وسيمبا، النصيب الأكبر من مواجهة الأهلي، بـ 8 مواجهات لكل منهم، وأخيرًا جاء فريق ماجي ماجي بمواجهتين.

وحقق الأهلي 11 انتصارًا على الفرق التنزانية، وتعادل في 4، وخسر في 3.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الأهلي والأندية التنزانية في 5 أبريل منذ عام 2024 وكانت المواجهة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 بين الأهلي وسيمبا وانتهت بانتصار الأهلي في القاهرة بنتيجة 2-0.

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

ويدخل النادي الأهلي المباراة سعيًا في تحقيق الفوز والاقتراب أكثر من صدارة المجموعة، والسعي لضمان خطف بطاقة التأهل الدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مباراتين حتى الآن في دور المجموعات، حيث افتتح مشواره بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في القاهرة، قبل أن يحل ضيفا على الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية.

ترتيب الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بعدما خاض مباراتين فاز في واحدة وتعادل في الأخرى، بينما يتواجد يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، لكن بفارق الأهداف لصالح الأهلي.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني أمس؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وتم عقد الاجتماع بحضور ممثلي الاتحاد الإفريقي «كاف» ومندوبي الناديين، وتمت مناقشة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة من حيث مواعيد الوصول إلى ملعب برج العرب، وبدء عمليات الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الفسفوري، بينما يرتدي فريق يانج أفريكانز زيًّا مكونًا من اللون الأصفر بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقمًا باللون اللبني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.