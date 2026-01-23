الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

18 حجم الخط

الأهلي ضد يانج أفريكانز، يواجه النادي الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني، في إطار الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



ويخوض الأهلي مواجهة قوية أمام بطل تنزانيا في ثالث جولات دور المجموعات، في أول ظهور للفريق الأحمر بعد نهاية مشوار منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز

تقام مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز، مساء اليوم الجمعة، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز

وتُبث مباراة الأهلي ضد يانغ أفريكانز عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بالإضافة إلى تايم سبورت للبث الأرضي في مصر.

واستهل الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري، ثم تعادل مع الجيش الملكي المغربي، ليجمع 4 نقاط.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة بالتساوي مع يانغ أفريكانز برصيد 4 نقاط لكل منهما.

وتقام المباراة على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ظل غلق استاد القاهرة لإجراء أعمال الصيانة الخاصة به.



الأهلي بالقوة الضاربة

ويدفع البلجيكي ياس توروب، المدير الفني للفريق، بقوته الضاربة بعد عودة الدوليين من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتأكدت جاهزية كل من الحارس والقائد محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم وأحمد مصطفى (زيزو) وإمام عاشور ومروان عطية في المران.

وكذلك بات المغربي أشرف بن شرقي جاهزا للمشاركة في المباريات، بعد شفائه من الإصابة.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الفسفوري.

بينما يرتدي فريق يانج أفريكانز زيا مكونا من اللون الأصفر بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طقما باللون اللبني.

