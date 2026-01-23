هشام حنفي: فوز الأهلي على يانج أفريكانز ضروري ويوسف بلعمري إضافة قوية

18 حجم الخط

أكد هشام حنفي، لاعب النادي الأهلي السابق، أن مواجهة يانج أفريكانز التنزاني تمثل اختبارًا مهمًّا للفريق الأحمر، مشددًا على أن تحقيق الفوز في هذه المباراة يعد ضرورة في مشوار البطولة، خاصة في ظل صعوبة التوقيت بعد عودة عدد من اللاعبين من المشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

وأوضح حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، أن فريق يانج أفريكانز يُعد من الفرق القوية في القارة السمراء، ويجيد اللعب أمام الأندية الكبيرة، ما يتطلب تركيزًا كبيرًا من لاعبي الأهلي داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر يحتاج بقوة إلى التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، مع انتظار الدعم الكبير من جماهيره في المرحلة المقبلة.

وتحدث لاعب الأهلي السابق عن اختيارات الجهاز الفني، مؤكدًا أن المدرب توروب سيعتمد على اللاعبين الأجهز فنيًّا وبدنيًّا، ومن الصعب الدفع بعناصر جديدة في مباراة بهذه الأهمية، موضحًا أن محمد الشناوي هو الأقرب لحراسة مرمى الأهلي أمام يانج أفريكانز، مع إمكانية ظهور مروان عثمان لبضع دقائق خلال اللقاء.

صفقات الأهلي الشتوية

وأبدى هشام حنفي رضاه الكبير عن صفقات الأهلي الشتوية حتى الآن، مؤكدًا أن أحمد عيد صفقة جيدة، وعمرو الجزار مدافع مميز وإضافة قوية لدفاع الفريق، ويذكره بالمدافع وائل جمعة، كما أشار إلى أن يوسف بلعمري لاعب جيد وسيكون إضافة قوية للأهلي خلال الفترة المقبلة.

