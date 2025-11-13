أوراسكوم بيراميدز تجدد شراكتها مع البنك الأهلي المصري لـ 5 سنوات إضافية

18 حجم الخط

أعلنت شركة أوراسكوم بيراميدز عن توقيع اتفاق تجديد شراكتها الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري، وذلك ضمن برنامج التحول الشامل لمنطقة الزيارة بهضبة الأهرامات بالجيزة، أحد أبرز وأهم المشاريع التاريخية والسياحية والثقافية في مصر والعالم.



توقيع الشراكة بين شركة اوراسكوم بيراميدز والبنك الأهلي

تُعد هذه الشراكة تجسيدًا لرؤية مشتركة بين الطرفين، حيث تستمر علاقة البنك الأهلي المصري كشريك مؤسس ورئيسي، والحصري في فئة البنوك داخل الموقع الأثري، مما يعزّز هدف تطوير التجربة السياحية وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة داخل هضبة الأهرامات، إلى جانب دعم الاستدامة مع إعطاء أهمية قصوى للجذب السياحي والارتقاء بالبنية التحتية.



وبموجب تجديد الرعاية، يحق للبنك الأهلي الحصول على مجموعة من الحقوق المتميّزة في مجالات العلامة التجارية والظهور الإعلامي، منها استخدام شعار شركة اوراسكوم بيراميدز وصفة الشريك المصرفي الرسمي والرئيسي، والمشاركة في حملات تسويقية مشتركة.

التطلع نحو مستقبل السياحة والثقافة في مصر



وفي هذا السياق، عبر محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري: عن فخرها بالشراكة المتجددة مع أوراسكوم بيراميدز في مشروعٍ يحمل قيمة وطنية ويعكس تطلعًا نحو مستقبل السياحة والثقافة في مصر، مؤكدا التزام البنك الاهلي بتقديم خدمات مصرفية متطورة وتجربة متفردة لعملاء البنك الاهلي داخل الموقع، ودعم التنمية المستدامة لمنطقة الزيارة بهضبة الأهرامات بالجيزة.

تعزيز مكانة تجربة الزيارة بهضبة الأهرامات بالجيزة

من جانبه، صرّح المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس الإدارة لشركة أوراسكوم بيراميدز: تجديد الشراكة يعكس ثقة البنك الأهلي المصري في رؤيتنا وطموحنا المشترك لتعزيز مكانة تجربة الزيارة بهضبة الأهرامات بالجيزة، وتقديم خدمات عالية الجودة تتماشى مع المعايير الدولية، مع الحرص على الاستدامة والحفاظ على التراث. نتطلع إلى مرحلة تنفيذية تفيض بالابتكار وتوفير تجربة استثنائية للزائرين أكثر وأكثر.



تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيها تجربة زيارة الاهرامات بالجيزة تحوّلًا نوعيًا من حيث الخدمات السياحية، والبنية التحتية، وبهذا، يسعى الطرفان إلى تحقيق أبعاد جديدة من التعاون تشمل الخدمات الرقمية، الضيافة، الأنشطة الثقافية، والمسؤولية المجتمعية، ما يعزز النمو الاقتصادي ويرسّخ موقعها كمقصد سياحي رائد.

