الحكومة تتجاهل دور أوراسكوم بيراميدز في تطوير “أهرامات الجيزة”..وساويرس يرد بتدوينة غاضبة!

على الرغم من كل أعمال التطوير التى قامت بها شركة أوراسكوم بيراميدز فى منطقة الأهرامات والطفرة الحضارية التى أحدثتها وأشادت بها جهات دولية إلا إن الحكومة تغافلت عنها ولم تنسب الحق لأهله. كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نشر يوم الأربعاء الماضى سلسلة من الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، تُبرز عملية تطوير منطقة أهرامات الجيزة الأثرية بالكامل، ونقل مدخل الأهرامات إلى طريق الفيوم، دون أية إشارة للشركة صاحبة المجهود الكبير خلال السنوات الماضية وهو ما أثار حالة من الجدل، لا سيما أن هذا التصرف الصادم يتعارض مع توجيهات القيادة السياسية بتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى إدارة الاقتصاد المصرى لزيادة الإيرادات المستهدفة.

وإزاء إغفال دور الشركة فى أعمال التطوير نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تغريدة غاضبة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «x» نصها: «شكرًا على عدم ذكر دور شركة أوراسكوم بيراميدز فى هذا المشروع!!».

وفى التفاصيل وتحت عنوان حلم تطوير التجربة السياحية للزائرين بالأهرامات، بدأت شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات مشروع تطوير المنطقة الأثرية بهضبة الهرم فى عام 2009، ولكنه توقف بسبب الأحداث السياسية، قبل أن يستأنف العمل به فى العام 2016 لإحداث نقلة عالمية فى تجربة الزيارة بالأهرامات، وتقديم تجربة سياحية فريدة للزائرين تجعلهم يريدون العودة إلى مصر آلاف المرات لزيارة مصر وقضاء أوقات ممتعة بين مناطقها الأثرية والسياحية الفريدة، وذلك فى ظل منافسة كبيرة من أغلب الدول لاستقطاب انتباه السائحين لزيارة بلدانهم.

الشراكة التى تقوم بها شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات مع المجلس الأعلى للآثار جاءت فى إطار خطة الدولة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى القطاعات المملوكة للدولة وتعظيم عائداتها الاقتصادية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى المصري، خاصة فى ظل الجهود الكبيرة التى تقوم بها الدولة للنهوض بالقطاع السياحى والأثرى منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية، من خلال أعمال التطوير بالمواقع الأثرية والسياحية، لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

شركة أوراسكوم بيراميدز استهدفت من خلال خطة عملها إحداث نقلة نوعية للتجربة السياحية بالأهرامات، حيث قامت الشركة بتجهيز بوابات دخول جديدة على طريق الفيوم الصحراوى لإتاحة الدخول بكل أريحية للزائرين، وبعدها يتم استقبال الزائرين بمبنى الزوار المجهز بأحدث النظم العالمية مع مراعاة البعد التاريخى والأثرى لمنطقة الأهرامات، وهو يهدف إلى تجهيز السائح لزيارة منطقة الأهرامات بحيث يضم قصصًا للملوك معلقة على الحوائط، وجداريات تتضمن شرحًا وافيًا للمنطقة.

وبعد الدخول، يترك الزائر سيارته بساحات الانتظار المخصصة، والتى تسع لنحو 1100 عربة و200 أتوبيس قابلة للزيادة. ويستقل الأتوبيسات الكهربائية التى تم استيرادها خصيصًا من الخارج لتناسب طبيعة العمل بالمنطقة الأثرية، حيث تم تحديد مسارات للزيارة عبر 7 محطات مجهزة بكافة الخدمات التى يتطلبها الزائر أثناء رحلته بالأهرامات.

وتضم المحطات الرئيسية للتنقل بين مسارات الزيارة عددًا من الخدمات الخاصة بالزائرين، منها مكتب للاستعلامات، وخدمة إنترنت Wi-Fi، وماكينات شحن الأجهزة الذكية، وتطبيق إلكترونى للمحمول، ومجموعة من المقاعد المظللة للجلوس، ومنافذ لبيع الهدايا والمشروبات والمأكولات السريعة، وذلك فى الأماكن التى حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، كما تتضمن الخدمات السياحية المتفق عليها توفير مناطق مخصصة للأطفال، ومواقع مخصصة للتصوير، وكذلك ماكينات صرف آلي، فى إطار حرص الشركة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين على جميع المستويات بالمنطقة التى تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية فى العالم.

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