أوراسكوم تكشف تفاصيل دورها في تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة (فيديو)

واصلت شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة.

تفاصيل خطة شركة أوراسكوم بيراميدز لتطوير التجربة السياحية بالأهرامات

وأكد المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، أن ما قدمته وتقدمه الشركة من مجهود واستثمارات قاربت من المليار ونصف المليار جنيه شيء يدعو للفخر لأي مصري وأكده كل من زار المنطقة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، أن الاعتراف بالمشكلة ومواجهتها هو الحل الوحيد لتحقيق الهدف، مشيرا إلى أن “قرار إنشاء محطة التريض ونقل جميع أصحاب التراخيص إليها قرار دولة تنفذه أوراسكوم، وقرار غلق مدخل فندق مينا هاوس ونقل منظومة الزيارة إلى مدخل طريق الفيوم قرار دولة تنفذه أوراسكوم، وقرار دخول السائحين من مبنى زوار يليق بالأثر الأهم والأعظم في العالم قرار دولة تنفذه أوراسكوم، وقرار تحويل هضبة الهرم إلى منطقة صديقة للبيئة وإيقاف كل المركبات التقليدية لما تسببه من تلوث وأضرار للأثر قرار دولة تنفذه أوراسكوم ورفع مستوى الزيارة بإضافة خدمات مختلفة وتوفير منظومة ضيافة وتسوق بمستوى عالمي قرار دولة تنفذه أوراسكوم”.

دور شركة أوراسكوم بيراميدز في دعم قرارات الدولة

ولفت جزارين إلى أن قرارت الدولة كلها سليمة وطال انتظارها خاصة أن المشكلة معروفة للجميع ومعقدة نظرًا لاستمرارها لسنوات طويلة بسبب تشابك المصالح، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قوية والقيادة السياسية تدعم كل ما هو في صالح البلد وإظهارها بالشكل الحضاري اللائق، وأن التغيير يحتاج شجاعة، وتطوير ورفع الأداء سيستمر كل يوم للوصول للحل الأمثل.

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