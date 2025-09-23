أوراسكوم بيراميدز توقع شراكة جديدة لتشغيل عيادة إسعافات أولية بأهرامات الجيزة

أعلنت شركة أوراسكوم بيراميدز، عن توقيع اتفاق شراكة مع مجموعة مستشفيات كليوباترا، إحدى المؤسسات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية بمصر، لتشغيل عيادة إسعافات أولية داخل منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين شركة أوراسكوم بيراميدز والمجلس الأعلى للآثار، وضمن جهود الدولة لتطوير الخدمات السياحية في المواقع الأثرية الكبرى.

تشغيل عيادة إسعافات أولية داخل منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة

يأتي هذا المشروع كجزء من أحد أكبر المشروعات الوطنية لتطوير تجربة زيارة الأهرامات، الأثر الأهم في العالم والأعجوبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة.

ويعكس هذا المشروع التزام الدولة والقطاع الخاص بتحسين الخدمات المقدمة للزوار، والارتقاء بمستوى السلامة والرعاية في أحد أبرز معالم مصر التاريخية والسياحية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر على خارطة السياحة العالمية.

وستقدم العيادة خدمات طبية خارجية مجانية للزوار داخل منطقة الزيارة، من خلال فريق طبي مؤهل تابع لمجموعة مستشفيات كليوباترا، وذلك على مدار ساعات العمل اليومية للمنطقة، وبما يتماشى مع أعلى المعايير الطبية المعتمدة.

وقال المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم بيراميدز: إن الشركة لا تسعى فقط لتطوير البنية التحتية والخدمات الترفيهية في هضبة الأهرامات، بل تحرص أيضًا على صحة وسلامة الزوار، مشيرا إلى أن الشراكة مع مجموعة مستشفيات كليوباترا تعكس إيمان الشركة بأهمية التكامل بين السياحة والخدمات الصحية الراقية، لتقديم تجربة إنسانية وحضارية تليق بتاريخ مصر العريق.

من جانبه عبر الدكتور أحمد عز الدين، المدير التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، عن اعتزازه بالشراكة مع أوراسكوم بيراميدز في هذا المشروع الذي يهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية في أحد أهم المعالم السياحية في العالم، مشيرا إلى أن التواجد في منطقة الأهرامات يمثل امتدادًا لرسالة الشركة في توفير خدمات طبية عالية الجودة لكل من يحتاجها، في أي مكان.

وتعد شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية شركة مساهمة مصرية، تابعة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وتعمل في مجال تطوير وإدارة وتشغيل المشروعات السياحية والترفيهية.

وتقوم حاليًا بتطوير وتشغيل وتقديم الخدمات السياحية داخل منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة، بموجب عقد انتفاع مع المجلس الأعلى للآثار لمدة خمسة عشر عامًا.

كما تعد المجموعة أكبر مجموعة مستشفيات خاصة في مصر من حيث عدد الأسرّة وعدد المستشفيات العاملة، وتمتلك الشركة حصص أغلبية وتدير سبعة مستشفيات رائدة في منطقة القاهرة الكبرى، وهي: مستشفى كليوباترا، مستشفى القاهرة التخصصي، مستشفى النيل بدراوي، مستشفى الشروق، مستشفى الكاتب، مستشفى كليوباترا التجمع، ومستشفى كليوباترا أكتوبر.

حيث تقدم المجموعة مجموعة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية العامة والطوارئ وإعادة التأهيل، كما تدير المجموعة اثنين من المراكز الطبية متعددة التخصصات (Polyclinics) في مواقع استراتيجية بشرق وغرب القاهرة، وتمتلك حصة أغلبية في شركة البداية الجديدة للمراكز الطبية والمستشفيات، الرائدة في مجال الإخصاب وعلاج العقم في مصر، مما يعزز من قدرة المجموعة على تقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى المعايير الدولية.

