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شقيقة الملياردير العالمي إيلون ماسك تبدي إعجابها بتجربة أوراسكوم بيراميدز في تطوير الأهرامات

زيارة توسكا ماسك
زيارة توسكا ماسك للأهرامات
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استقبلت منطقة الأهرامات بالجيزة، توسكا ماسك شقيقة رجل الأعمال والملياردير العالمي وأحد أثرياء العالم إيلون ماسك.

خطة شركة أوراسكوم بيراميدز لتطوير التجربة السياحية بالأهرامات

وأكد المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، أن توسكا ماسك شقيقة الملياردير العالمي إيلون ماسك استمعت إلى شرح كامل للتغيير الذي تقوم به شركة أوراسكوم پيراميدز لرفع مستوى الزيارة بمنطقة أهرامات الجيزة، وتحويلها الزيارة إلى مستوى عالمي من النظام والنظافة والخدمات المتكاملة.

إعجاب توسكا ماسك بتجربة زيارة الأهرامات

وأبدت توسكا ماسك إعجابها الكبير بهذا التحول خاصة أن دخولها لمنطقة أهرامات الجيزة كان من خلال المنظومة القديمة.

وأشارت توسكا ماسك إلى أن المنطقة بعد هذا التغيير المبهر في تحسين التجربة السياحية بمنطقة الأهرامات ستكون لها شأن مختلف تمامًا في جذب واستقطاب الزوار من جميع أنحاء العالم، ووعدت بزيارة ثانية قريبة بعد الافتتاح الرسمي للمنظومة الجديدة بصحبة أخيها الملياردير العالمي إيلون ماسك. 

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