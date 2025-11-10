رئيس "أوراسكوم": شبكة القطارات السريعة ستؤدي إلى نقلة نوعية في قطاع السياحة

18 حجم الخط

أكد المهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون، أن وزارة النقل تنفذ حاليًا أكبر شبكة من القطارات السريعة في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات سيكون لها عائد كبير في دعم وتنشيط قطاع السياحة.

جاء ذلك خلال جلسة محاور التجارة العالمية والإقليمية للشرق الأوسط وأفريقيا، بالدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة "Trans MEA 2025"، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وأضاف بشاي أن مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها الدولة تمثل عاملًا محوريًا في تعزيز الحركة السياحية وتحقيق التنمية الشاملة، موضحًا أن شركة أوراسكوم تتعاون مع وزارة النقل منذ ثمانينيات القرن الماضي في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن مشاركة الشركة للمرة الرابعة في معرض النقل الذكي تأتي في إطار حرصها على دعم التطوير المستمر في قطاع النقل، مؤكدًا أن المعرض يعد حدثًا مهمًا يتواكب مع جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.

