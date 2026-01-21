الخميس 22 يناير 2026
حالة الطقس غدا، رياح وأتربة ورمال تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية

الطقس، فيتو
الطقس، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة على تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من رياح مثيرة للرمال على هذه المناطق

انهيار في درجات الحرارة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس ويستمر ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا ويسود طقس بارد نهارا على أغلب الأنحاء ودافئ على شمال الصعيد، بارد  فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  24

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 15
  

الجريدة الرسمية