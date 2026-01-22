رجل مباراة الإسماعيلي والمقاولون في الدوري المصري

18 حجم الخط

حصد الأوغندي جواكيم أوجيرا مهاجم المقاولون على جائزة رجل مباراة ذئاب الجبل أمام الإسماعيلي بعدما قاد فريقه للانتصار الثاني في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة سامي قمصان المدير الفني، فاز أمام الإسماعيلي 2-1 في المباراة التي جمعتهما بإستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ 15 من بطولة الدوري المصري في مباراة أولاد العم.

أحرز ثنائية المقاولون اللاعب جواكيم أوجيرا في الدقيقتين 55 و68 فيما أحرو هدف الاسماعيلي عبدالرحمن الدح في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده إلي 13 نقطة بالمركزالخامس عشر في جدول الدوري بعدما خاض 15 مباراة، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في سبع مواجهات، وخسر ست مباريات



فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند 10 نقاط في المركز الـ 20 بعدما جمعهما من 14 مباراة، بعدما حقق الفوز في ثلاث مواجهات، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر 10 مباريات.

تشكيل المقاولون أمام الإسماعيلي



- حراسة المرمي: محمود أبو السعود.

- خط الدفاع: محمد حامد وحسن شاكوش وإبراهيم القاضي وجوزيف أوشايا.

- خط الوسط: مصطفى جمال وإسلام جابر وعمر الوحش وشكري نجيب.

- خط الهجوم: جواكيم اوجيرا وحازم العسكري.

وضمت دكة بدلاء المقاولون أمام الإسماعيلي كلا من محمد فوزي لحراسة المرمى عبد الرحمن سمانة وإسلام عبد اللاه وأحمد الطيب وأحمد نادر حواش ونادر هشام وأحمد مجدي كهربا وانيو ماشي كالو ومحمد عبد الناصر.



تشكيل الإسماعيلي أمام المقاولون



- حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم.

- خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى ومحمد عمار ومحمد نصر وعبد الله محمد.

- خط الوسط: نادر فرج وإيريك تراوري ومحمد حسن ومحمد خطار.

- خط الهجوم: أمير عبد السلام وخالد النبريص.

وضمت دكة بدلاء الإسماعيلي أمام المقاولون عبد الرحمن محروس لحراسة المرمي وحسن منصور وعبد الرحمن الدح وعبد الله حسن وإبراهيم عبد العال وإبراهيم النجعاوي ومروان حمدي وعمرو سعيد وحسن صابر.

