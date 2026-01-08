"بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود

18 حجم الخط

تصدَّر الفيلم السياسي الساخر المليء بمشاهد الحركة (وان باتل أفتر أناذر) وقصة مصاصي الدماء الحافلة بموسيقى البلوز (سينرز) قائمة المرشحين التي كُشف عنها يوم الأربعاء لجوائز ممثلي هوليوود، المعروفة سابقًا باسم جوائز نقابة ممثلي الشاشة، وهو ما يعد مؤشرًا رئيسيًّا على الأفلام المحتمل أن تُرشح لجوائز الأوسكار أو تفوز بها.

وسيتنافس كلا الفيلمين على جائزة نقابة ممثلي الشاشة لأفضل طاقم تمثيل سينمائي.

وينافسهما الفيلم الدرامي (هامنت) الذي يصور جزءًا متخيلًا من حياة المؤلف الإنجليزي العملاق وليام شكسبير، وفيلم (مارتي سوبريم) الذي يسرد أحداث حياة أحد رياضيي تنس الطاولة، وفيلم الخيال العلمي (فرانكنشتاين).

وتحظى جوائز ممثلي هوليوود بمتابعة عن كثب لأن الفائزين يختارهم أعضاء نقابة ممثلي الشاشة-الاتحاد الأمريكي لممثلي الإذاعة والتلفزيون، وهي أكبر تكتل يصوت على الفائزين بـجوائز الأوسكار التي تُوزع في مارس.

ومن الممثلين المرشحين لجوائز نقابة ممثلي الشاشة ليوناردو دي كابريو عن دور بوب فيرجسون في فيلم (وان باتل أفتر أناذر) ومايكل بي. جوردان عن دور الأخوين التوأم سموك وستاك مور في فيلم (سينرز)، وجيسي باكلي عن دور أجنيس هاثاواي في فيلم (هامنت).

وفي الفئات التلفزيونية من الجائزة، يتنافس مسلسل الكوميديا السوداء (ذا وايت لوتس) مع الدراما الطبية (ذا بيت) ومسلسل الإثارة النفسية (سيفيرانس).

وفي الوقت نفسه، سيتنافس المسلسل الكوميدي عن الطهو (ذا بير) مع (ذا ستوديو) و(أبوت إيليمينتاري) و(هاكس).

وأُعيد تسمية حفل توزيع الجوائز في يناير 2025.

وسيُعلن الفائزون بالجوائز في أول مارس في حفل سيُبث مباشرة على منصة نتفليكس.

