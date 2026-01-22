الخميس 22 يناير 2026
محافظات

مكتبة الإسكندرية تشارك فى احتفالية "شاكر عبد الحميد" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية تشارك فى احتفالية "شاكر عبد الحميد"
شارك الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية مساء اليوم فى الاحتفالية التى نظمتها هيئة الكتاب ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المُصاحب لمعرض القاهرة الدولى للكتاب في نسخته 57، وذلك في إطار إعادة إصدار الهيئة للأعمال الكاملة للدكتور شاكر عبد الحميد؛ وزير الثقافة الأسبق وأستاذ علم الإبداع والجمال.

 وشارك في الندوة الدكتور سعيد توفيق أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الأسبق، وأدارها الدكتور أيمن عامر.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد زايد أن الدكتور شاكر ترك إرثا علميًا فريدًا فى مجال دراسات الإبداع، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز طروحاته أنه كان فيها الكثير من التنبؤ والاستشراف، مضيفًا أن تجربة دكتور شاكر عبد الحميد كان فيها كثير من الشغف بالمعرفة، والجلد، الذى ميز جيلنا.

كما أشار زايد إلى أن إرث الدكتور شاكر العلمى فى مجال دراسات الابداع والجمال غزير ومتنوع، وتميز فيه عن كل مجايليه، مثل كتابه البديع والمرجعى من كهف أفلاطون إلى الواقع الافتراضى، وكتابه عن عالم الصورة والغرابة، وحتى الضحك والنكتة.

كما طالب الأجيال الشابة من الباحثين باقتفاء أثر الدكتور شاكر فى مسيرته، واستكمال مشروعه العلمى، ورحب بإعادة نشر أي كتاب لم ينشر من قبل للراحل الكبير.

الدكتور أحمد زايد مكتبه الإسكندرية لمعرض القاهرة الدولى

الجريدة الرسمية