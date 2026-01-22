الخميس 22 يناير 2026
محافظات

إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

ميناء العريش
ميناء العريش
أعلنت إدارة ميناء العريش البحري، اليوم الخميس، إغلاق بوغاز الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة، وحرصًا على سلامة السفن والعاملين بالميناء.

إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية 

وأوضحت الإدارة أن قرار الإغلاق جاء نتيجة ارتفاع شدة الرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط بما لا يسمح بحركة الملاحة البحرية الآمنة.

وأكدت أنه سيتم إعادة فتح البوغاز فور تحسن الأحوال الجوية واستقرار حركة الرياح والأمواج، مع استمرار رفع درجة الاستعداد داخل الميناء لمتابعة الموقف أولًا بأول.

سقوط أمطار على مناطق متفرقة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرص لسقوط أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية قد تمتد خفيفة إلى المناطق الداخلية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أوقاف شمال سيناء تستعد لرمضان باختبار 45 متقدما لإمامة صلاة التهجد بالمساجد الكبرى

التشغيل التجريبي لمجزر مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة 19 مليون جنيه

ولا تزال الأجواء مغبرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى تنخفض معها الرؤية الأفقية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس ويستمر ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا ويسود طقس بارد نهارا على أغلب الأنحاء ودافئ على شمال الصعيد، بارد في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ارتفاع أمواج البحر ارتفاع امواج البحر المتوسط السواحل الشمالية الغربية بمحافظة جنوب سيناء سوء الأحوال الجوية محافظة جنوب سيناء ميناء العريش البحري ميناء العريش
