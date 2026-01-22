الخميس 22 يناير 2026
محافظات

مدير تعليم الإسكندرية يشدد على الدقة في تصحيح الشهادة الإعدادية والاستعداد الجيد للفصل الدراسي الثاني

مدير تعليم الإسكندرية
مدير تعليم الإسكندرية يشدد على الدقة في التصحيح
عقد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم الخميس الموافق 22 من يناير 2026، اجتماعًا موسعًا بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية ومحمد السني رئيس مجلس أمناء المحافظة ومديري عموم المديرية، ومديري عموم الإدارات التعليمية التسع، ووكلاء الإدارات، لمتابعة مستجدات العمل والاستعداد لتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول وعمل معسكرات بالإدارات التعليمية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني.

 

تفاصيل تنفيذ شفق الإسكان المتوسط بحدائق العاصمة

جامعة القاهرة تتقدم 82 مركزًا خلال 6 أشهر وتحتل المركز 405 عالميًا في تصنيف ويبومتريكس

وفي مستهل الاجتماع، وجّه مدير المديرية الشكر والتقدير لكافة القيادات والعاملين، مشيدًا بالجهود المبذولة خلال فترة الامتحانات، وما تحقق من التزام وانضباط.

وأكد الدكتور عربي أبوزيد ضرورة الالتزام الكامل والدقة في أعمال تصحيح مواد الشهادة الإعدادية، مع التشديد على المراجعة والتدقيق لضمان تحقيق العدالة وإعطاء كل طالب حقه كاملًا.

كما شدد على سرعة الانتهاء من مستحقات معلمي الحصص، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها دون تأخير.

وتناول الاجتماع متابعة أعمال صيانة المدارس خلال إجازة نصف العام، والانتهاء من أعمال الدهانات والتشجير، إلى جانب تجديد لافتات المدارس، استعدادًا لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني في بيئة تعليمية جاذبة وآمنة.

.

