مستشفى العجمي يستقبل جثمان سيدة دهسها أتوبيس نقل عام و8 مصابين أجانب في حادث

استقبلت مستشفى العجمي النموذجي غرب الإسكندرية، تحت إشراف الدكتور صلاح الحصاوي مدير المستشفى، تسعة مصابين إثر حادث مروري وقع على وصلة الكيلو 21. من بين المصابين، ثمانية أجانب من بنجلاديش، إثر تصادم سياراتهم مع مركبات أخرى.

كما استقبلت المستشفى سيدة تدعى نادية عبد العزيز، تعرضت لحادث دهس من قبل أتوبيس نقل عام في منطقة الدخيلة، ما تسبب لها في جروح وكسور ونزيف داخلي. وقد تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، لكنها توفيت لاحقًا نتيجة إصاباتها.

وأجرى أطباء المستشفى فور وصولهم إلى قسم الطوارئ الإجراءات الطبية والإسعافية اللازمة، وقدمت لهم الرعاية الصحية المناسبة، حيث تنوعت إصاباتهم بين جروح وكدمات وكسور.

وجاءت أسماء المصابين وإصاباتهم على النحو التالي: سوجين ميا، 26 عامًا، تعرض لجرح بالرأس وكسر في الكوع والترقوة، وتم إجراء خياطة للجروح وعلاج الكسور، وغادر المستشفى على مسؤوليته، إسلام جميرل (31 عامًا) مصاب بسحجات في الكتف والساعد الأيمن، وشوتون ميا (31 عامًا) بكسر في عظمة الترقوة وسحجات متفرقة، ومحمد سليمون ميا (21 عامًا) بكدمة في القدم، وسيام خان (20 عامًا) بكدمة في اليد، ومحمد شانين صويج ميا (30 عامًا) بكسر في عظمة الترقوة.

وقدم الأطباء الرعاية الصحية اللازمة لجميع المصابين، وغادروا المستشفى بعد تحسن حالتهم، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطر النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

