باستثناء الضاني، انخفاض أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الخميس، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 427 جنيهًا للكيلو.

التغيير: ارتفاع جنيهين.

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 398 جنيها للكيلو

التغيير: ارتفاع جنيه

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه

سعر اللحمة اليوم، فيتو
سعر اللحمة اليوم، فيتو

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 417 جنيها.

التغيير: انخفاض جنيه.

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 386 جنيها

التغيير: انخفاض 3 جنيهات

نطاق السعر: 300 – 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 357 جنيهًا.

التغيير: انخفاض 50 قرشًا.

نطاق السعر: 250 – 400 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 407 جنيهات.

التغيير: انخفاض 50 قرشًا.

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 397 جنيها.

التغيير: انخفاض 50 قرشًا.

نطاق السعر: 330 – 450 جنيها للكيلو.

الجريدة الرسمية