الثلاثاء 20 يناير 2026
اقتصاد

انخفاض الضاني 11 جنيها وارتفاع البتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحوم، فيتو
أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

 

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 424 جنيهًا للكيلو.

التغيير: انخفاض 50 قرشًا

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 390 جنيها للكيلو

التغيير: انخفاض 11 جنيها

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه

سعر اللحمة اليوم، فيتو
أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 418 جنيها

التغيير: ارتفاع 4 جنيهات

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 389 جنيها

التغيير: ارتفاع 7 جنيهات

نطاق السعر: 300 – 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 355 جنيهًا

التغيير: انخفاض جنيهين

نطاق السعر: 250 – 400 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 404 جنيهات

التغيير: ارتفاع 50 قرشًا

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 397 جنيها

التغيير: انخفاض جنيهين

نطاق السعر: 330 – 450 جنيها للكيلو

الجريدة الرسمية