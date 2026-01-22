الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المشاط تواصل لقاءاتها الثنائية مع شركاء التنمية وممثلي الحكومات بالمنتدى الاقتصادي العالمي

وزيرة التعاون خلال
وزيرة التعاون خلال اللقاء
18 حجم الخط

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط  والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي المنظمات الدولية والحكومات، لبحث تعزيز سبل التعاون وذلك خلال مشاركتها بفعاليات الاجتماع السنوى الـ 56 للمنتدى الاقتصادي العالمي والمنعقد خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري تحت شعار "روح الحوار".

بمشاركة أبرز القادة من الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، وعدد من زعماء الدول وكبار المسئولين التنفيذيين في المؤسسات الاقتصادية العالمية.

مجلس البحوث الأوروبي

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، ماريا ليبتين، رئيسة مجلس البحوث الأوروبي، التابع للمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك في ضوء الدور الذي يقوم به المجلس لدعم وتنمية البحث العلمي في مختلف المجالات.

وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في مجال التنمية، ويسهم في تنفيذ مشروعات ذات أولوية في مختلف القطاعات، من خلال المنح والتمويلات المختلطة، لافتة إلى التعاون القائم في إطار برامج التمويل المختلط، والتي تدعم قطاعات حيوية تشمل: النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات.

وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تم توقيعها في 14 مارس 2024، باعتبارها إطارًا يحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية للتعاون المشترك، ويضمن مواءمتها مع الأولويات الوطنية المصرية، والاستجابة للاحتياجات المستجدة.

جامعة هارفارد

كما التقت الدكتورة رانيا المشاط، البروفيسور كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد وكبير الاقتصاديين السابق بصندوق النقد الدولي، لتناول التطورات الاقتصادية العالمية وقضايا الدين والاستقرار المالي، وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة، حيث ناقش الجانبان التحديات العالمية التي سيطرت على نقاشات المنتدى الاقتصادي العالمي، والحاجة إلى تعاون دولي أقوى لمواجهة تلك التحديات.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مؤشرات الأداء الأخيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن البلاد تدخل مرحلة من نمو أقوى وأكثر توازنًا، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025/2026 مقارنة بـ3.5% في نفس الفترة من العام السابق.

بنك تنمية البلدان الأمريكية

كما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع آلان جولدفان، رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، الذي يعد أحد أبرز البنوك الإقليمية التي تدعم جهود التنمية في منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، حيث ناقش الجانبان التحديات التي تقف أمام الأسواق الناشئة، وأهمية التكامل بين التكتلات الإقليمية وتعظيم التعاون بما ينعكس على دفع جهود التنمية، خاصة من خلال تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من الممارسات والتجارب التنموية.

وزير الاقتصاد الرقمي بدولة الجابون

وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع مارك ألكسندبر دومبا، وزير الاقتصاد الرقمي والابتكار بدولة الجابون، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون المشترك خاصة في ضوء التحديات الرقمية التي تواجه الدول النامية، والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاقتصادات الناشئة الاقتصادي العالمي البحث العلمي التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية التمويل المختلط المؤسسات الاقتصادية المنتدي الاقتصادي العالمي المنتدي الاقتصادي جامعة هارفارد صندوق النقد
ads

الأكثر قراءة

5 أهداف وركلة جزاء مهدرة، دجلة يتقدم على المحلة 3-2 بشوط أول مثير

الدوري الممتاز، كهرباء الإسماعيلية يتقدم على حرس الحدود 2ـ1 في الشوط الأول

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

مفاجأة في الإسكندرية، القبض على أب قتل أبناءه الأربعة بعد العثور على جثثهم بالملاحات

النقل تعلن موعد تشغيل كوبري العامرية المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

اقتراح برغبة أمام الشيوخ لدعم المنشآت الصحية التابعة للإدارات المحلية

إخماد حريق نشب داخل مطعم في حدائق القبة

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الأرز اليوم الخميس 22- 1- 2026 في الأسواق

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم الخميس 22-1-2026

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة أول جمعة من شعبان 1447

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالمكانة المحترمة في المجتمع

جناح الأزهر بمعرض الكتاب: "وعي الشباب" خط الدفاع الأول أمام مخاطر المحتوى الرقمي

المزيد
الجريدة الرسمية