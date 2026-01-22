تفاصيل تنفيذ شفق الإسكان المتوسط بحدائق العاصمة

18 حجم الخط

كشف المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة عن الموقف التنفيذي لأعمال تنفيذ العمارات السكنية بمشروعات الإسكان المتوسط بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور متوسط الدخل بالإعلان الرابع عشر، ونسب التنفيذ المحققة مقارنة بالجداول الزمنية المعتمدة،لتسريع وتيرة الإنجاز داخل المواقع المختلفة.

واستعرض خطة تنفيذ عدد (١١١) عمارة بإجمالي ( ٢٦٦٤ ) وحدة سكنية بالإضافة إلى عدد (١٩٦) عمارة بمنطقة ال ٩٠ فدان بإجمالي عدد (٤٧٠٤) وحدة سكنية بمساحات (١٠٠-١١٠-١٢٠) م٢ للوحدة، شاملة أعمال الربط على المرافق واعمال تنسيق الموقع العام.

وأصدر رئيس الجهاز حزمة من التوجيهات الحاسمة، مشددًا على سرعة الانتهاء من كافة أعمال اللاندسكيب والهارد سكيب، وإزالة جميع المخلفات والتشوينات بالموقع فورًا، والاهتمام بأعمال النظافة مع وضع الخامات في أماكنها المخصصة وتكثيف العمالة والمعدات بالمواقع، والتركيز على أعمال المداخل ومحاور الحركة، وعدم السماح بأي تأخير أو تقصير واستكمال توريد البنود الناقصة الخاصة بأعمال الرخام والسيكوريت والألومنيوم واللوفرات والانتهاء الكامل من أعمال الواجهات الخارجية والمداخل وتركيب الهاندريلات بمداخل العمارات.

وشدد رئيس الجهاز على التواجد الدائم والمستمر للمهندسين داخل المواقع وإعداد مذكرات خصم ومحاسبة أي مقصر أو متسبب في إتلاف أعمال تم الانتهاء منها مع الالتزام بتركيب جميع الخامات المتواجدة على أرض الموقع، وإزالة جميع السقالات التي انتهت أعمالها فورًا، واستكمال تقفيل اللوفرات، مؤكدًا على أن جودة التنفيذ وتقديم خدمة متميزة للعميل تمثل أولوية خلال المرحلة الحالية، مع إعداد حصر دقيق لكافة الأعمال المتبقية ومتابعتها على مدار الساعة.

وقد طالب بضرورة إعداد تقرير يومى بنسب التنفيذ لجميع البنود داخل المشروع وتكليف المكاتب الاستشارية بمراجعة تلك النسب مع البرامج الزمنية المعتمدة، كما تم التأكيد على أن تتم الأعمال طبقًا للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل لجنة الدعم الفنى للمتابعة.

كما شدد على سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة وإسنادها إلى شركات أخرى للالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال وتسليم الوحدات بالمستوى اللائق.

و أكد المهندس أحمد العربي، علي كافة الشركات المنفذة بالأخذ في الاعتبار بإنهاء المشروعات بأفضل جودة واتقان في الأداء، طبقًا للمواصفات المطروحة، وفي المواعيد المحددة، وخاصة في تشطيبات الأعمال الداخلية للعمارات، وكذا الأعمال الخاصة بالتشطيبات الخارجية، والأعمال الخاصة بتنسيق الموقع ما بين العمارات، للوصول لأفضل مستوى يليق بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين"، وحاجزي الوحدات.

