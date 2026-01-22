إصابة سيدة وشابين في مشاجرتين وحادث بمحافظة الدقهلية

الخميس 22 يناير 2026
شهدت محافظة الدقهلية 3 وقائع مختلفة ما بين مشاجرتين وحادث تصادم سيارة في 3 مراكز مختلفة تضمنت أجا والمنصورة وبلقاس.

أصيبت سيدة في مشاجرة بقرية البهو فريك مركز أجا بالدقهلية كما أصيب شاب في مشاجرة بجرن الحجر قرية البرامون مركز المنصورة تعدى عليه آخر بسلاح أبيض، كما أصيب شاب في حادث تصادم ببلقاس.

وأصيبت سيدة في مشاجرة باليهود فريك مركز أجا. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة سيدة في مشاجرة بقرية البهو فريك مركز أجا بالدقهلية، وإصابة  شاب في مشاجرة بجرن الحجر قرية البرامون مركز المنصورة تعدى عليه آخر بسلاح أبيض.

تفاصيل إصابة سيدة في مشاجرة بـ أجا 

بدأت أحداث الواقعة الأولى بمشاجرة على كوبري الزهور البهو فريك مركز أجا بادعاء ضرب من آخرين.

ونتج عن المشاجرة إصابة" إيمان ع م " 34 سنة البهو فريك أجا باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجرح قطعي بالرأس 5 سم وجرى نقلها لـ مستشفى أجا المركزي.

إصابة شاب اعتدى عليه آخر في البرلمان بالمنصورة 

وجاءت الواقعة الثانية في جرن الحجر البرامون مركز المنصورة بنشوب مشاجرة بسلاح أبيض، وإصابة "زياد أ ي م" 19 سنة البرامون بجرح طعني بالذراع الأيسر وجرح طعنى بالظهر، وجرى نقله لـ مستشفى المنصورة الدولي.

إصابة شاب صدمته سيارة أمام مدرسة في بلقاس 

وفي واقعة ثالثة أصيب شاب أمام المدرسة الإعدادية بقرية المعصرة مركز بلقاس على إثر اصطدام سيارة ملاكي بالشخص.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلقاس إلى موقع الحادث وتبين إصابة "علي. ا. ع " 14 سنة مصابا بكسر مفتوح بالفخذ الأيمن وتم نقله لمستشفى بلقاس العام.

