الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية ينظم تدريبا لنشر الوعي حول مكافحة الفساد

وزارة التضامن الاجتماعي،
وزارة التضامن الاجتماعي، فيتو
18 حجم الخط

نظم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ضمن برنامج بناء قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي تدريبا لنشر الوعي العام حول الحوكمة ومكافحة الفساد بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

ويأتي ذلك في إطار حرص صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تمكين مؤسسات المجتمع الاهلي وتعزيز الحوكمة والشفافية في عملها، حيث تم تصميم هذا البرنامج المتكامل لبناء القدرات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

ويعد هذا البرنامج خطوة عملية لتعزيز كفاءة واستدامة العمل الأهلي عبر بناء منظومة متكاملة من الحوكمة والشفافية والنزاهة داخل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية

ويستهدف التدريب أشخاص من القيادات وصناعيّ السياسات من الخبراء ورؤساء مجالس الإدارات والأمناء والمتطوعين والناشطين بالعمل الاهلي، ويهدف لوضع إطار شامل لفهم الفساد ومستوياته وأنواعه المختلفة وكيفية تأثيره على مؤسسات المجتمع الاهلي، مما يرفع كفاءة العمل الأهلي ويعزز الرقابة والشفافية.

ويؤكد صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال هذا البرنامج التزامه بدعم وتمكين جمعيات ومؤسسات المجتمع الاهلي بما يحقق الاستدامة وتعزيز دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية كشريك فاعل في التنمية وبناء مجتمع اهلي قوي ومستدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحوكمة ومكافحة الفساد المؤسسات الاهلية صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية مؤسسات المجتمع الاهلي

مواد متعلقة

طلاب جامعة القاهرة يشاركون في فعاليات ملتقى متطوعي وحدات التضامن

وكيل التضامن بالدقهلية تتفقد موقع حريق شقة بالمنصورة وتقرر صرف مساعدات عاجلة للأسرة

رئيس جامعة القناة يستقبل الوفد المشارك بملتقى وحدات التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن: الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تضع ملف كبار السن في قلب أولوياتها

ads

الأكثر قراءة

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

بعد تهديد المغتربين بوقف تحويلاتهم، محمد علي خير: ألغوا قرار جمارك الهواتف وحافظوا على حبل الود

أمم أفريقيا، ترتيب مجموعة منتخب كرة اليد بعد الجولة الثانية

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

تأجيل نظر دعوى رجل أعمال ضد ابنة حسام حسن بسبب رفضها إعادة شبكة الخطوبة

الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة بهذه المناطق

خالد زكي يكتب: اقتتال طائفي وقتل على الهوية واستباحة للمجال الجوي بسوريا.. حنين لـ “زمن الأسد” بسبب فشل “رجال الشرع”

دفاع المتهمين بقضية غرق يوسف محمد: بالوعة حمام السباحة كلمة السر في وفاة اللاعب

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم الخميس 22-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس 22-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالمكانة المحترمة في المجتمع

جناح الأزهر بمعرض الكتاب: "وعي الشباب" خط الدفاع الأول أمام مخاطر المحتوى الرقمي

"الأربعون الإدارية" يجمع بين أنوار السنة وأصول الإدارة الحديثة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

المزيد
الجريدة الرسمية