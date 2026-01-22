مصر والسودان يبحثان مشروع خط الربط الكهربائي مزدوج الدائرة

18 حجم الخط

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور المعتصم إبراهيم أحمد على، وزير النفط والطاقة السوداني والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

مشروع خط الربط المصرى السوداني

وخلال اللقاء بحث وزير الكهرباء مع نظيره السوداني دعم وتعزيز الشراكة والتعاون فى مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة، ومستجدات تنفيذ مشروع خط الربط المصرى السوداني والتدريب وبناء القدرات والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات الطاقة الشمسية، وإعادة بناء الشبكات الكهربائية، وتوفير التغذية الكهربائية للتجمعات السكانية، والصناعية، والزراعية، وكذلك المرافق الحيوية بولاية الخرطوم.

يأتي ذلك فى إطار توجه الدولة، وفى ضوء العمل المشترك، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء فى السودان، ودعم وتطوير أوجه التعاون والشراكة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، ومتابعة العمل على استكمال المرحلة الثانية لمشروع خط الربط الكهربائي المصرى السوداني مزدوج الدائرة "توشكى2 / وادى حلفا" قدرة 300 ميجاوات.

تقديم الدعم اللازم فى مجالات الكهرباء والطاقة للأشقاء فى السودان

وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك توجيهات دائمة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم اللازم فى مجالات الكهرباء والطاقة للأشقاء فى السودان، مؤكدا عمق العلاقات المصرية السودانية، وتميزها على مر العصور، والروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

واستعرض وزير الكهرباء إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والخبرات المتراكمة فى مجالات إعادة التأهيل والبناء ونقل الخبرات والتدريب، وتم بحث إمكانية تلبية متطلبات واحتياجات قطاع الطاقة السودانى من المحولات الكهربائية بقدرات مختلفة ووحدات الدعم المتنقلة والتوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية، وغيرها من الإجراءات لتوفير التغذية الكهربائية الكافية فى العديد من المناطق، سيما فى شمال البلاد والتجمعات الزراعية، وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة للمرافق الحيوية فى ولاية الخرطوم وغيرها من الولايات.

تحديث البنية التحتية واستكمال الشبكة الكهربائية السودانية

وناقش الاجتماع سبل التعاون لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية فى السودان، وتنفيذ خطة عاجلة لتوفير الكهرباء اللازمة فى بعض المناطق للوفاء بمتطلبات الزراعة، والعمل على وضع خطة لاعادة تأهيل محطات التوليد والمحولات، وناقش الاجتماع مستجدات العمل على تنفيذ المرحلة الثانية لخط الربط المصرى السوداني واتخاذ الاجراءات اللازمة لتركيب المهمات الخاصة به، واستقبال فرق العمل لتدريبها وتأهيلها للقيام بتنفيذ الأعمال فى المراحل المتبقية من المشروع، وتنفيذ برامج تدريب خاصة لاعادة التأهيل وبناء القدرات والاستعانة بخبرات قطاع الكهرباء فى مصر لتحسين كفاءة الأنظمة الكهربائية وتحديث البنية التحتية واستكمال الشبكة الكهربائية السودانية فى ضوء عمليات التخريب الممنهج التى تعرضت له خلال الفترة الماضية.

وأكد الدكتور محمود عصمت مواصلة العمل من خلال التعاون بين المختصين فى البلدين، موضحا أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مستمر فى تقديم الدعم اللازم، من خلال التعاون والتنسيق مع الأشقاء فى السودان فى إطار خط الربط القائم وإمدادهم بالكهرباء اللازمة، مؤكدا الاستعداد لتلبية الطلبات فيما يتعلق باعادة بناء وتأهيل الشبكات الكهربائية، موضحا الحرص على تعزيز التعاون مع السودان فى اطار الجهود المشتركة لتحقيق الأمن الطاقي في المنطقة وتطوير البنية التحتية للطاقة فى البلدين، ومواصلة تقديم البرامج التدريبية للأشقاء فى جمهورية السودان على أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجالات الكهرباء والطاقه.

وأكد وزير الكهرباء علي أهمية العمل المشترك بين البلدين لتوفير التغذية الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطط التنمية المستدامة، مشيرا الى قيام المعنيين فى قطاع الكهرباء والطاقة فى مصر والسودان بمواصلة العمل وتحديد الأولويات فيما يتعلق بوضع الشبكة الكهربائية فى السودان.

