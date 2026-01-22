الخميس 22 يناير 2026
الأهلي بالزي التقليدي أمام يانج أفريكانز غدا في دوري أبطال إفريقيا

الزي التقليدي للأهلي
الزي التقليدي للأهلي
عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني اليوم؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غدٍ الجمعة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وتم عقد الاجتماع بحضور ممثلي الاتحاد الإفريقي «كاف» ومندوبي الناديين، وتمت مناقشة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة من حيث مواعيد الوصول إلى ملعب برج العرب، وبدء عمليات الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الفسفوري، بينما يرتدي فريق يانج أفريكانز زيا مكونا من اللون الأصفر بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون اللبني.

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

 ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وخاض الأهلي  مباراتين حتى الآن في دور المجموعات، حيث افتتح مشواره بمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في القاهرة، قبل أن يحل ضيفا على الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية.

