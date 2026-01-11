ختام فعاليات مشروع طاقة الريف المستدامة في الأقصر

18 حجم الخط

اختتمت لجنة الأثر البيئي بمحافظة الأقصر أعمالها لمشروع "طاقة الريف المستدامة"، الممول من مؤسسة بيبول إنكلوجن إنرجي (PPI)، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

طاقة الريف المستدامة

وجاء الاجتماع الختامي ليتوج عامًا من الإنجازات الميدانية التي نفذتها إحدى الجمعيات بالأقصر، محولةً قرية "المريس" إلى نموذج رائد في الاعتماد على الطاقة البديلة، وذلك بحضور محمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، الذي أكد في كلمته أهمية تكاتف الهيئات الحكومية والمجتمع المدني لضمان ديمومة هذه المشروعات التي تخدم المواطن البسيط بشكل مباشر.

و خلال العرض التقديمي، استعرضت الدكتورة منى محمود دكروني، مديرة المشروع، رفقة حسين عكاشة، مدير إحدى الجمعيات، كشف حساب العام الماضي، والذي تضمن أنه تم تدريب 50 أسرة في قرية المريس على إدارة وحدات "البيوجاز"، حيث تحول الرجل والمرأة في القرية إلى شركاء في إنتاج طاقة نظيفة ومجانية.

كما امتد الأثر ليشمل 200 مزارع تلقوا تدريبات مكثفة على استخدام الأسمدة العضوية الناتجة من الوحدات، مما يعزز جودة المحاصيل ويقلل الاعتماد على الكيماويات.

كما تم تدريب 300 طالب وطالبة على مفاهيم الطاقة المتجددة، لغرس قيم الحفاظ على البيئة في وجدان الأجيال الجديدة، كما تم تمكين 12 شابًا وتدريبهم احترافيًا على إنشاء وصيانة وحدات البيوجاز، ليصبح لديهم "مهنة المستقبل" التي تدر عليهم دخلًا مستقلًا وتخدم محافظات الصعيد كافة.

كما نجح المشروع في تدشين 5 وحدات مركزية بالقرية، تقدم خدماتها لـ 25 أسرة مجاورة، مما يكرس مبدأ التكافل في استهلاك الطاقة.

وفي ختام الاجتماع، أعلنت اللجنة عن تفاصيل الحفل الختامي للمشروع، والذي سيشهد تكريم نخبة من الطلاب والطالبات الذين قدموا أبحاثًا علمية مبتكرة تهدف لخدمة المجتمع وحل مشكلاته البيئية، في دعوة عامة لكل شركاء النجاح للاحتفاء بما تحقق على أرض الواقع.

