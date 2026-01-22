أشرف زكي يتابع أعمال ترميم مسرح نقابة المهن التمثيلية بالإسكندرية

18 حجم الخط

تابعت نقابة المهن التمثيلية أعمال الترميم والتطوير الشامل لمسرح النقابة بشارع فؤاد بمدينة الإسكندرية المعروف سابقا باسم تياتروا النيل، وذلك تمهيدا لظهوره أمام الجمهور ليكون منارة ثقافية وفنية تخدم الحركة المسرحية وأبناء الإسكندرية.

وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أنه يتابع بشكل مباشر وميداني جميع مراحل الإنشاءات والتجهيزات الفنية الخاصة بالمسرح حرصا على خروجه في أبهى صورة تليق بتاريخ المسرح المصري ودور النقابة في دعم الفنون

مسارح نقابة المهن التمثيلية

وأوضحت نقابة المهن التمثيلية أن مشروع إعادة إحياء المسارح التابعة للنقابة يأتي ضمن خطة متكاملة لاستعادة دورها الثقافي والفني ليضاف مسرح الإسكندرية إلى سلسلة المسارح التابعة للنقابة باعتباره إنجازا تاريخيا جديدا يحسب لمجلس إدارة النقابة بقيادة الدكتور أشرف زكي، وتضم مسارح نقابة المهن التمثيلية:

مسرح النهار شارع القصر العيني

مسرح الفردوس العباسية

مسرح جراند طيبة مدينة نصر

مسرح نقابة المهن التمثيلية شارع فؤاد بالإسكندرية

وتؤكد النقابة استمرار جهودها لدعم الحركة المسرحية وفتح آفاق جديدة للإبداع الفني في مختلف محافظات مصر.

المهن التمثيلية توقع بروتوكول المسرح الذهبي

وسبق ووقعت نقابة المهن التمثيلية بروتوكول تعاون مشترك مع المسرح الذهبي، يهدف إلى إنشاء أكاديمية متخصصة لمسرح الطفل، وتقديم عروض مسرحية مصرية تعكس الهوية والثقافة المصرية، وتسهم في ترسيخ القيم المجتمعية والانتماء لدى الأجيال الجديدة، وذلك في إطار دعم وتنمية المواهب الفنية الناشئة.

ويأتي هذا التعاون إيمانًا بأهمية مسرح الطفل ودوره التربوي والثقافي في بناء الوعي وتنمية الخيال والإبداع، حيث تقدم الأكاديمية برامج تدريبية متكاملة في التمثيل، والأداء الحركي، والصوت، والارتجال، مع التركيز على إنتاج أعمال مسرحية مستوحاة من التراث المصري والحكايات الشعبية والواقع الثقافي المصري، وبما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة.

وأكد الجانبان أن هذا البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو دعم الحركة المسرحية، واكتشاف المواهب الصغيرة وصقلها، وتقديم محتوى فني هادف يحمل الطابع المصري الأصيل، بما يسهم في بناء مستقبل فني واعٍ ومتميز لمسرح الطفل في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.