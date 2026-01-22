3 مجالات للتعاون على رأس مناقشات عبد الصادق ورئيس جامعة السلطان الشريف علي ببروناي (صور)

18 حجم الخط

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور الحاج نور عرفان بن الحاج زينل، رئيس جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية بسلطنة بروناي دار السلام، والوفد رفيع المستوى المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الجامعتين في المجالات الأكاديمية والبحثية، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجامعتين، خاصة في مجالات اللغة العربية والدراسات الإسلامية والمجالات الزراعية، إلى جانب بحث تجديد اتفاقية التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وجامعة السلطان الشريف علي الإسلامية، والتي تتضمن استقبال طلاب من بروناي للدراسة بالفرقة الثالثة بـ كلية دار العلوم، في إطار دعم الدور العلمي واللغوي لجامعة القاهرة في محيطها الإقليمي والدولي.

ورحّب الدكتور محمد سامي عبد الصادق برئيس جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية والوفد المرافق له في رحاب جامعة القاهرة العريقة، مؤكدًا أن الجامعة تضطلع بدور محوري في نشر العلم والمعرفة، وتعزيز الحوار الأكاديمي بين الثقافات، باعتبارها إحدى أقدم وأكبر الجامعات في المنطقة.

واستعرض رئيس جامعة القاهرة ملامح التطور الذي تشهده الجامعة في مجالات تعزيز التنافسية العالمية، وتطوير المنظومة الأكاديمية والبرامج التعليمية، ودعم البحث العلمي والنشر الدولي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية والتطوير الإداري، وتكثيف جهود خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، بما يعكس انتقال الجامعة من الريادة الوطنية إلى التأثير الإقليمي والعالمي.

وأكد حرص جامعة القاهرة على تعزيز علاقات التعاون مع الجامعات الآسيوية بصفة عامة، وجامعات سلطنة بروناي دار السلام بصفة خاصة، بما يسهم في خدمة قضايا التنمية وبناء القدرات البشرية، ونقل الخبرات الأكاديمية والبحثية بين الجانبين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور الحاج نور عرفان بن الحاج زينل عن بالغ سعادته بزيارة جامعة القاهرة، مشيدًا بمكانتها العلمية والتاريخية، ومؤكدًا تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون المشترك مع الجامعة، لاسيما في مجال اللغة العربية والدراسات الإسلامية، والمجالات الزراعية، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس، بما يعزز الاستفادة المتبادلة بين المؤسستين.

كما وجّه رئيس جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية الدعوة إلى رئيس جامعة القاهرة لزيارة جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية بسلطنة بروناي، للاطلاع على منظومة التعليم والبحث العلمي بها، وبحث آفاق جديدة للتعاون المشترك.

حضر اللقاء كل من السفير بن جيران سالمين بن حاج داود سفير سلطنة بروناي دار السلام بالقاهرة، ومحمد سوجيري بن دولة الملحق الثقافي والتعليمي بالسفارة، ومبارك سيد علي مساعد الملحق الثقافي والتعليمي، والدكتور حاج عزمي بن حاج متالي عميد كلية الشريعة، والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة.

وفي ختام اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية، والتقاط الصور التذكارية، كما أجرى الوفد زيارة تفقدية لقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.