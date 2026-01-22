قائد الحرس الثوري الإيراني: جاهزون لأي مواجهة ونحذر الولايات المتحدة وإسرائيل

18 حجم الخط

حذر قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد باكبور، الولايات المتحدة وإسرائيل من ارتكاب أي خطأ في الحسابات، مؤكدا أن القوات الإيرانية في كامل جاهزيتها ومستعدة لتنفيذ أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الخميس.

القوات الجوية

وفي تصريحات مماثلة، شدد قائد القوات الجوية في الحرس الثوري على أن أي مغامرة ضد إيران ستواجه بـ"رد حاسم وقوي"، مؤكدًا قدرة بلاده الدفاعية الكاملة واستعدادها للتصدي لأي اعتداء محتمل.

وفي المقابل، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الجيش رفع مستوى الجاهزية في عدة منظومات عسكرية، تحسبًا لأي تصعيد محتمل مع إيران، في ظل توتر متصاعد في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس يشهد فيه الشرق الأوسط حالة ترقب، وسط تحذيرات متبادلة بين طهران وتل أبيب، ما يزيد احتمالية الدخول في مرحلة جديدة من المواجهة العسكرية أو السياسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.