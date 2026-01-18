الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحرس الثوري الإيراني يعلن اعتقال قادة أعمال شغب في البلاد

الاحتجاجات في إيران،
الاحتجاجات في إيران، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في محافظة خوزستان، "اعتقال قادة وعناصر متورطة في أعمال الشغب التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية".


وأفادت الحرس الثوري، في بيان له، بأن هذه العملية جاءت بفضل المراقبة الدقيقة والتحرك السريع، واستنادًا إلى معلومات استخباراتية وفرتها قوات سرية بالتنسيق مع نائب الحرس الثوري في المحافظة، حيث تم تحديد هوية العناصر المتورطة وإلقاء القبض عليهم، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.


وأوضح البيان، أن "المتهمين متورطون في أعمال إرهابية، شملت إراقة دماء أبرياء، وتخريب أماكن دينية مقدسة، من بينها ضريح الإمام زاده محمد في منطقة موسى الكاظم، إضافة إلى استهداف حسينيات ومساجد في عدد من مدن المحافظة".

وأشارت العلاقات العامة للحرس الثوري، إلى "قيامهم بتدمير الممتلكات العامة والخاصة، والإخلال بالأمن والنظام العام، وبث الخوف والهلع بين المواطنين".

وأكدت أن "الأجهزة الأمنية ستواصل بحزم التصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار، مشددة على أن أمن المواطنين خط أحمر، وأن المتورطين سيُحالون إلى الجهات القضائية المختصة.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قال، أمس السبت، إن "رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يُعتبر مجرمًا نتيجة الخسائر في الأرواح والأضرار والافتراءات الموجهة ضد الشعب الإيراني".


وأكد خامنئي، في كلمة له، أن "الولايات المتحدة تسعى لاستعادة هيمنتها على إيران"، محملا ترامب مسؤولية "الخسائر والأضرار والاتهامات الباطلة الموجهة ضد إيران".


وأضاف أن "إيران لن تُقاد إلى حرب، لكنها لن تتهاون مع المجرمين في الداخل"، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من متزعمي وقادة أعمال الشغب والتخريب قد تم اعتقالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحرس الثوري الإيراني محافظة خوزستان اعمال الشغب وكالة تسنيم الإيرانية أماكن دينية مقدسة ضريح الإمام زاده محمد موسى الكاظم حسينيات ومساجد المرشد الإيراني على خامنئي الولايات المتحده الامريكيه الشعب الايراني
ads

الأكثر قراءة

بعد تجديد ندب المستشار أحمد مناع، مهام أمين عام مجلس النواب

وفاة الفنان محمود بشير بعد تدهور حالته الصحية

وزير العمل ومحافظ السويس يفتتحان اليوم ملتقى توظيفا يوفّر 1700 فرصة عمل

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

سر ترويج الإخوان شائعات وفاة خيرت الشاطر داخل محبسه

من الدوري الإنجليزي، عرض مغرٍ يصل إمام عاشور بعد تألقه في كأس أمم أفريقيا (فيديو)

أخبار مصر: وفاة الفنان محمود بشير، مليار دولار رسم عضوية "مجلس السلام" بغزة، عرض مغرٍ لإمام عاشور من الدوري الإنجليزي

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين وارتفاع المكرونة وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية