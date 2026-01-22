الخميس 22 يناير 2026
رياضة

موعد مباراة حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري والقناة الناقلة

حرس الحدود
حرس الحدود
الدوري المصري، يستضيف فريق حرس الحدود بقيادة أحمد زهران المدير الفني نظيره كهرباء الإسماعيلية بقيادة رضا شحاته اليوم الخميس على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة حرس الحدود ضد كهرباء الإسماعيلية 

وتنطلق صافرة مباراة حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس باستاد حرس الحدود بالمكس.

 

القناة الناقلة لمباراة حرس الحدود أمام كهرباء الإسماعيلية 

ومن المقرر أن تنقل مباراة حرس الحدود أمام كهرباء الإسماعيلية عبر فضائية أون سبورت  الناقل الحصري للدوري المصري وتحديدا قناة أون سبورت 2.

 

موقف حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية 

ويحتل حرس الحدود المركز الـ 15 بالدوري برصيد 13 نقطة من 13 مباراة، بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 4 مباريات، وخسر 6 مواجهات.

فيما يحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الـ21  والأخير في جدول الدوري برصيد 8 نقاط بعد 14 مباراة، فاز في مباراتين، وتعادل في مباراتين، بينما خسر 10 مواجهات.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم الخميس في  الجولة الخامسة عشرة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

ويشهد الدوري المصري اليوم الخميس إقامة ثلاث مباريات، حيث يستضيف وادي دجلة فريق غزل المحلة على ملعب السلام في تمام الخامسة مساء، وفي نفس التوقيت يلتقي حرس الحدود مع كهرباء الإسماعيلية على ملعب المكس، أما في الثامنة مساء  فيواجه الإسماعيلي ضيفه المقاولون العرب على ملعب الإسماعيلية.

حكام مباريات اليوم في الدوري المصري 

جاءت الاختيارات على النحو التالي:

- حرس الحدود ضد كهرباء الإسماعيلية: مصطفى الشهدي (حكمًا للساحة)،  محمد عاطف الزناري وسيد ابو خاطر (مساعدين)،  احمد ماجد(حكمًا رابعًا)،  مصطفى مدحت وأحمد لطفي(تقنية الفيديو).

 - وادي دجلة ضد غزل المحلة: الدولي حمادة القلاوي (حكمًا للساحة)،  الدولي هاني خيري واسامة هشام (مساعدين)،  محمد إبراهيم الدسوقي(حكمًا رابعًا)،  الدولي وائل فرحان وحسني سلطان  (تقنية الفيديو).

 - الإسماعيلي ضد المقاولون العرب: محمود وفا(حكما للساحة)، عدي عيد وحامد الشحات(مساعدين)، محمود رشدي (حكما رابعا)، محمد عبد العزيز وحسن محمود (تقنية الفيديو). 

