الحالة المرورية اليوم.. سيولة بالقاهرة والجيزة

18 حجم الخط

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الثلاثاء، سيولة مرورية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار أمني مكثف على مختلف الطرق لتأمين حركة سير المواطنين ومنع حدوث تكدسات مرورية.

الحالة المرورية اليوم في القاهرة

وشهدت الحالة المرورية اليوم في محافظة القاهرة سيولة مرورية أعلى الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، ووسط البلد مثل روكسي، رمسيس.

الحالة المرورية في الجيزة

وفي محافظة الجيزة، شهدت الحالة المرورية مرونة نسبية في حركة السيارات بمدينة 6 أكتوبر والمناطق المحيطة، بشارع المحور المركزي، فيما سجل شارع الهرم بعض التباطؤ نتيجة استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق عند تقاطع المريوطية.



الخدمات المرورية

ودفعت الإدارات العامة للمرور بعدد من الحملات والخدمات الميدانية لمتابعة الالتزام بخطوط السير، والتعامل السريع مع أي أعطال أو حوادث محتملة، مع تفعيل خدمة الإغاثة المرورية عبر الخط الساخن 01221110000 لتلقي البلاغات على مدار الساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.