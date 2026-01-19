النيابة تعاين شقة عثر بداخلها على جثة متحللة بالحوامدية

18 حجم الخط

انتقل فريق من النيابة العامة بالجيزة إلى شقة عُثر بداخلها على جثة شخص في حالة تعفن بدائرة قسم شرطة الحوامدية لإجراء المعاينة اللازمة، وأمرت بنقل الجثمان إلى مصلحة الطب الشرعي لتشريحه وكشف أسباب الوفاة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الحوامدية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد بتلقيها بلاغًا من سكان أحد العقارات يشير إلى انبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق، وبالانتقال والفحص، تم دخول الشقة وعُثر بداخلها على جثة شخص يدعى عامر. م، في حالة تعفن كامل، ما يشير إلى أن الوفاة حدثت قبل عدة أيام.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لتولي التحقيق.

دور الطب الشرعي



ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفريّ يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

