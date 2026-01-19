الإثنين 19 يناير 2026
حوادث

دفن جثة سائق لقي مصرعه في اشتعال سيارته بمصر الجديدة

صرحت  نيابة مصر الجديدة بدفن جثة سائق سيارة ملاكي لقي مصرعه عقب اشتعال النار بالسيارة إثر انقلابها بمنطقة مصر الجديدة، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

حريق سيارة ملاكي بمصر الجديدة 

تلقت  غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكى بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتم إخماد الحريق مما أسفر عن مصرع قائدها.

وبالفحص تبين أن انقلاب السيارة وراء اشتعال النيران بها مما أسفر عن تفحمها ومصرع قائدها وجار تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

حوادث الطرق المرورية  

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

