سبب عدم حصول ذا ويكند على ترشيحات لـ جوائز جرامي

كشف هارفي ماسون جونيور، الرئيس التنفيذي لجوائز جرامي الموسيقية، عن سبب عدم حصول المغني الكندي ذا ويكند، على أي ترشيحات رغم إعلانه عن هدنة بينه وبين إدارة جوائز الجرامي، ودعوته للغناء في الحفل.

وقال هارفي لمجلة بيلبورد: “الأمر في النهاية يعود إلى المصوتين الذين يستمعون إلى الموسيقى.. لا ينبغي أن تُؤخذ أي عوامل أخرى في الاعتبار.. يجب أن يُنظر إلى كل ذلك على أنه المعيار الأساسي.. يجب أن يكون التركيز على الموسيقى التي أصدرتها خلال فترة الأهلية التي تمتد لاثني عشر شهرًا.. بصفتي مصوتًا، هل اعتقدتُ أنها الأفضل في الفئة التي رُشحت لها؟ وآمل أن يكون هذا هو معيار تقييمهم للموسيقى.. بعد ذلك، لا يمكنني التنبؤ بما سيفعله المصوتين”.

إدارة حفل جرامي تعتذر للمغني ذا ويكند

اعتذرت إدارة حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية، للمغني الكندي، بشكل مباشر خلال حفل نسختها الـ 67، الذي أقيم في فبراير ٢٠٢٥، بولاية لوس أنجلوس.

ووجه الرئيس التنفيذي لـ جرامي اعتذارا للمغني ذا ويكند، الذي قاطع الحفل لعدة سنوات، احتجاجا على سياسة الفوز بالجوائز.

وقال الرئيس التنفيذي لجوائز جرامي: "تم الصلح رسميا مع المغني ذا ويكند، وتم تغيير عدد من السياسات، وإضافة جوائز جديدة، وعادت العلاقات مع ذا ويكند بعد المقاطعة السابقة بسبب التجاهل، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، استمعنا وتصرفنا وغيرنا”.

