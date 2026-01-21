الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سبب عدم حصول ذا ويكند على ترشيحات لـ جوائز جرامي

ذا ويكند، فيتو
ذا ويكند، فيتو
18 حجم الخط

كشف هارفي ماسون جونيور، الرئيس التنفيذي لجوائز جرامي الموسيقية، عن سبب عدم حصول المغني الكندي ذا ويكند، على أي ترشيحات رغم إعلانه عن هدنة بينه وبين إدارة جوائز الجرامي، ودعوته للغناء في الحفل.

وقال هارفي لمجلة بيلبورد: “الأمر في النهاية يعود إلى المصوتين الذين يستمعون إلى الموسيقى.. لا ينبغي أن تُؤخذ أي عوامل أخرى في الاعتبار.. يجب أن يُنظر إلى كل ذلك على أنه المعيار الأساسي.. يجب أن يكون التركيز على الموسيقى التي أصدرتها خلال فترة الأهلية التي تمتد لاثني عشر شهرًا.. بصفتي مصوتًا، هل اعتقدتُ أنها الأفضل في الفئة التي رُشحت لها؟ وآمل أن يكون هذا هو معيار تقييمهم للموسيقى.. بعد ذلك، لا يمكنني التنبؤ بما سيفعله المصوتين”.

إدارة حفل جرامي تعتذر للمغني ذا ويكند 

اعتذرت  إدارة حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية، للمغني الكندي، بشكل مباشر خلال حفل نسختها الـ 67، الذي أقيم في فبراير ٢٠٢٥، بولاية لوس أنجلوس.

ووجه الرئيس التنفيذي لـ جرامي اعتذارا للمغني ذا ويكند، الذي قاطع الحفل لعدة سنوات، احتجاجا على سياسة الفوز بالجوائز.

وقال الرئيس التنفيذي لجوائز جرامي: "تم الصلح رسميا مع المغني ذا ويكند، وتم تغيير عدد من السياسات، وإضافة جوائز جديدة، وعادت العلاقات مع ذا ويكند بعد المقاطعة السابقة بسبب التجاهل، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، استمعنا وتصرفنا وغيرنا”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البث المباشر لحفل ترشيحات جرامي اليابان تدرس انشاء جرامي بيونسيه جرامي ترشيحات جوائز جرامي لعام 2026

مواد متعلقة

سابرينا كاربنتر وكاتي بيري تحييان حفل جرامي 2026 ومفاوضات مع كانييه ويست

تريفور نوح يقدم حفل ​​توزيع جوائز جرامي للمرة السادسة على التوالي
ads

الأكثر قراءة

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

هشام عز العرب: طريقة عرض فكرة "المقايضة الكبرى" خطأ ومشكلة مصر في حجم الإيرادات

في 4 نقاط، السيسي يستعرض السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بصـفـة مسـتدامـة

أولى المفاجآت، الجزائر تخسر أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية لليد

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

محمد عبد الجليل يكتب: دماغ شيطان.. سقف الكوبري "بيمطّر" حشيش! تجار "الكيف" حفروا الخرسانة وعملوا دولاب للمخدرات.. والأمن يفك شفرة "أغرب مخبأ" للصنف!

مدبولي: سددنا 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول

بدون راحة، بيراميدز يبدأ استعداداته لمواجهة بطل المغرب في دوري أبطال أفريقيا (صور)

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

سعر السكر في السوق اليوم الاربعاء 21- 1- 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على أفضل الأيام التي يستحب صيامها في شهر شعبان، لا يفوتك ثوابها

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية