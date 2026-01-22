الأول حقق العلامة الكاملة، أول ناديين يتأهلان رسميا لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، ضمن أول ناديين الصعود رسميًّا إلى دور الـ16، بعد نهاية مباريات الجولة السابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى إلى دور ثمن النهائي مباشرة، فيما تخوض الأندية صاحبة المراكز من التاسع إلى 24 الملحق المؤهل لدور الستة عشر.



آرسنال أول المتأهلين رسميًا إلى دور الـ16

وحقق أرسنال فوزًا هامًّا خارج الديار على فريق إنتر ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليستمر في احتلال صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة.

ويحتل أرسنال حاليًّا صدارة ترتيب دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بـ21 نقطة من 7 مباريات، محققًا العلامة الكاملة بـ7 انتصارات.

بايرن ثاني المتأهلين

أما النادي الثاني الذي ضمن تأهله لدور الـ16 فهو بايرن ميونخ الألماني، الذي فاز 0-2 على ضيفه أونيون سان جيلواز البلجيكي.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في مرحلة الدوري برصيد 18 نقطة مع تبقي جولة واحدة على النهاية، وقد ضمن احتلال أحد المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى دور الـ16.



ويأتي ترتيب دوري أبطال أوروبا كالتالي:

1- أرسنال | 21 نقطة

2- بايرن ميونخ | 18 نقطة

3- ريال مدريد | 15 نقطة

4- ليفربول | 15 نقطة

5- توتنهام | 14 نقطة

6- باريس سان جيرمان | 13 نقطة

7- نيوكاسل | 13 نقطة

8- تشيلسي | 13 نقطة

9- برشلونة | 13 نقطة

10- سبورتنج لشبونة | 13 نقطة

11- مانشستر سيتي | 13 نقطة

12- أتلتيكو مدريد | 13 نقطة

13- أتالانتا | 13 نقطة

14- إنتر ميلان | 12 نقطة

15- يوفنتوس | 12 نقطة

16- بروسيا دورتموند | 11 نقطة

17- جالاتا سراي | 10 نقاط

18- كاراباج أجدام | 10 نقاط

19- مارسيليا | 9 نقاط

20- باير ليفركوزن | 9 نقاط

21- موناكو | 9 نقاط

22- آيندهوفن | 8 نقاط

23- أتلتيكو مدريد | 8 نقاط

24- أولمبياكوس | 8 نقاط

25- نابولي | 8 نقاط

26- كوبنهاجن | 8 نقاط

27- كلوب بروج | 7 نقاط

28- جليمت | 6 نقاط

29- بنفيكا | 6 نقاط

30- بافوس | 6 نقاط

31- سانت جيلواز | 6 نقاط

32- أياكس أمستردام | 6 نقاط

33- فرانكفورت | 4 نقاط

34- سلافيا براج | 3 نقاط

35- فياريال | نقطة واحدة

36- كايرات | نقطة واحدة

