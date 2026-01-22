أغان وطنية وفلكلور واحاتي، ثقافة الوادي الجديد تحتفي بذكرى ثورة يناير وأعياد الشرطة (صور)

18 حجم الخط

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات فنية وثقافية احتفالًا بذكري ثورة يناير وأعياد الشرطة، ضمن خطة الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي تحت إشراف جمال عبد الناصر مدير عام الإقليم، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد.



وأشارت ابتسام عبد المريد مدير فرع ثقافة الوادي الجديد، إلى أن قصر ثقافة موط برئاسة ماهر كامل، نظم احتفالية فنية بمناسبة أعياد الشرطة وذكرى ثورة يناير تضمنت عرض فنى لفرقة تلقائيي موط التي قدمت باقة من أغاني الفلكلور الواحاتي إلى جانب إسكتش مسرحي عن ثورة يناير إعداد وإخراج محسن سعيد، إلى جانب باقة من الأغاني الوطنية قدمها فريق كورال الأطفال بثقافة موط.

ثقافة الفرافرة تحتفي بأعياد الشرطة وذكرى ثورة يناير

كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة احتفالية فنية بمناسبة ذكرى ثورة يناير وأعياد الشرطة تضمنت عرض فنون شعبية لفرقة التلقائيين للفن الشعبي بالفرافرة والتي قدمت باقة من أغاني التراث الواحاتى وذلك بمركز شباب الفرافرة.

ثقافة باريس تنظم ندوة ثقافية عن ثورة يناير

وفي إطار خطة وزارة الثقافة، نظمت مكتبة الطفل والشباب بباريس ندوة ثقافية عن "صورة ٢٥ يناير" وتحدثت خلالها سحر داود أن ثورة يناير هي ثورة شعبية اندلعت في الخامس والعشرين من يناير حيث احتج المتظاهرون على سوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية للبلاد مطالبين بالعدالة الاجتماعية كما تحدثت عن دور مواقع التواصل الاجتماعي في اندلاع الثورة.

مكتبة شرق بولاق تحتفي بذكرى ثورة يناير

كما نظمت مكتبة شرق بولاق محاضرة ثقافية عن "ثورة ٢٥يناير" وتحدثت خلالها سحر حسن مشرفة أنشطة، قائلة إن ثورة يناير هي انتفاضة شعبية قامت ضد الفقر والبطالة وتدهور الأوضاع السياسية وتحولت إلى احتجاجات سلمية مطالبة بالعدالة الاجتماعية وكان من أهم نتائجها تسليم السلطة إلى المجلس العسكري الذي تولى أمر البلاد.

ثقافة المنيرة تحتفي بأعياد الشرطة

وفي ذات السياق أعد بيت ثقافة المنيرة ورشة حكى عن عيد الشرطة وتحدث خلالها محمد رشاد مسؤول أنشطة وقال إن عيد الشرطة والذي يوافق الخامس والعشرين من يناير هو تجسيد لبطولات الشرطة المصرية من بطولات وتضحيات في معركة الإسماعيلية حيث ضحوا بأرواحهم فداء في سبيل الوطن كما تناول عن دور الشرطة في حماية الشعب والمجتمع.

وذكرت ابتسام عبد المريد مدير فرع ثقافة الوادي الجديد، أن الفاعليات والأنشطة الثقافية جاءت في إطار دور فرع وقصور الثقافة بالمحافظة، في دعم الأنشطة التثقيفية، وإلقاء الضوء على المناسبات الوطنية التي شكلت محطات فارقة في تاريخ مصر الحديث، بما يسهم في تنمية الوعي الوطني وترسيخ روح الانتماء لدى أبناء المجتمع.

وقالت إن عيد الشرطة والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

