إذاعة الوادي الجديد تحتفل باليوم العالمي للغة العربية بالتعاون مع نادي الأدب

تنظم إذاعة الوادي الجديد، بالتعاون والتنسيق مع نادي الأدب بقصر ثقافة الخارجة يوم الخميس المقبل الموافق 18 ديسمبر 2025، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وذلك بقصر ثقافة الخارجة، بحضور عدد من المتخصصين في اللغة العربية وأدبها من جامعة الوادي الجديد، إلى جانب نخبة من الشعراء والأدباء أعضاء نادي الأدب بقصر ثقافة الخارجة، وعدد من المهتمين باللغة العربية من موجهي ومعلمي التربية والتعليم، وممثلي الأزهر الشريف.

وقال الإذاعي محمد حسين مدير عام إذاعة الوادي الجديد أن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية يأتي في إطار الدور التنويري والتثقيفي الذي تضطلع به الإذاعة الإقليمية، وحرصها الدائم على دعم اللغة العربية باعتبارها هوية الأمة ووعاء ثقافتها، مشيرًا إلى أن الإذاعة تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الثقافية، وفي مقدمتها نادي الأدب بقصر ثقافة الخارجة، لخدمة قضايا اللغة والفكر والإبداع.



وأوضح مدير عام إذاعة الوادي الجديد، أن الاحتفالية تتضمن عددًا من الكلمات والمداخلات النقدية، إلى جانب إلقاءات شعرية ونقاشات حول سبل دعم اللغة العربية وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي والإعلامي.



من جانبه، أكد الشاعر ناصر محسب، رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بقصر ثقافة الخارجة، أن اللغة العربية تمثل ركيزة أساسية في بناء الوعي الثقافي والحضاري، مشددًا على أهمية الاهتمام بتعليمها والاعتزاز بها، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها، داعيًا الشباب والمبدعين إلى الاهتمام بكتابة الشعر والنصوص الأدبية باللغة العربية الفصحى باعتبارها لغة الإبداع الراقي والتعبير العميق عن الهوية.

